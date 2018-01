Primer vistazo a los tenis Adidas inspirados en Dragon Ball

(Tomada de la Red)

ZX 500 RM

GOKU

AUGUST 2018 pic.twitter.com/KJOgK6EWy5 — Yeezy Mafia (@theyeezymafia) 14 de enero de 2018

ULTRA TECH (OREGON)

VEGETA

NOVEMBER 2018 pic.twitter.com/rW9DN1O68r — Yeezy Mafia (@theyeezymafia) 15 de enero de 2018

adidas Originals x DRAGON BALL Z - 3/8 Shoes

---------------------------------------

YUNG~1 - "Frieza/Freeza" - August

Prophere - "Cell" - October

Kamanda - "Majin Buu/Boo" - November pic.twitter.com/osYrqj7SOa — Seraph (@Seraphpy) 11 de enero de 2018

Desde hace algunos días que se habla de una colaboración entre Adidas y Dragon Ball que tendría como resultado una línea de zapatillas inspiradas en la obra de Akira Toriyama. Los días han pasado y a través de una filtración de Yeezy Mafia es que tenemos el primer vistazo a estas zapatillas.La primera de estas se encuentra inspirada en Gokú y cuenta con los colores clásicos del traje del saiyajin. La zapatilla tiene fecha de lanzamiento para agosto del 2018 y fue lanzado un video donde se puede apreciar su diseño.Pero la zapatilla de Gokú no es la única que viene en camino, ya que un tiempo después, en el mes de Noviembre llegará una inspirada en Vegeta, la cual cuenta con los colores amarillo, azul, blanco y dorado.Luego de que se conocieran los diseños la recepción no ha sido la mejor, ya que muchos de los comentarios en ambos tuits apuntan a que los diseños y colores, sobretodo en el caso de la de Gokú, no lucen bien.Cabe mencionar que por ahora Adidas no se ha referido a estas nueva línea de zapatillas, que hace unos días tuvo la filtración de las basadas en Cell, Majin Buu y Freezer.Con información de MOUSE.LATERCERA.COM