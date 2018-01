Joven le cantaba a su perro y el reaccionó de esta manera

(Tomada de la Red)

Algunas personas no tienen talento para el canto, aunque les pueda gustar mucho, su voz resulta molesta para muchos, incluso para los animales, como este lindo perrito que no tuvo una mejor forma de callar a su dueña que estaba grabándose para subir el video a Facebook. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.Se desconoce el nombre de la chica y su nacionalidad, ya que han sido innumerables las páginas de Facebook que han compartido este ocurrente video con sus seguidores, quienes se encargaron de volverlo viral.Como podrás observar en el material, que tiene miles de reproducciones en Facebook, la chica estaba "enamorada" de su nuevo perro y lo mostró a todos sus amigos de la red social.El pequeño perrito soportó que la joven lo mueva de un lado a otro, lo bese y le haga gestos extraños; sin embargo, no toleró que se ponga a cantar cerca de su oreja.La molesta voz de la chica provocó que el perrito tuviera una idea para callarla: orinar en su boca, algo que ha causado innumerables risas en las redes sociales, como Facebook e Instagram.Cuando sintió el orine del perro en su boca, la joven no tuvo más remedio que dejar al cachorro y tratar de escupir el líquido, todo esto quedó registrado en video y luego subido a Facebook.