Esta chica se arregló frente a una ventana y dejó al descubierto un pequeño secreto

(Tomada de la Red)

A través de Facebook se ha vuelto viral un peculiar video en el que aparece una joven modelo arreglandose frente a una ventana que utilizó como espejo.El hecho, sucedido en Argentina, fue captado por un grupo de amigos que se encontraba dentro de la vivienda y no imaginaron que la guapa joven guardaba dicho detalle.Según se puede apreciar en el viral que circula en Facebook, la joven comenzó a arreglarse el pelo, la ropa e incluso se presionó algunos granitos que tenía en el rostro. Pero lo que más llamó la atención de los muchachos fue cuando empezó a mover, literalmente, su dentadura.La cámara captó el preciso momento en que la modelo se sacaba y volvía a poner sus dientes, al parecer, postizos. El sujeto que grababa la escena simplemente no lo podía creer: “¡No! ¡Se sacó los dientes postizos! Ah, no, esto no te lo puedo creer!”, exclamaba en medio de las risas de sus compañeros.En Facebook, el clip ha generado gran cantidad de reacciones. Miles de usuarios han reído a carcajadas con la peculiar situación y no han dudado en bromear con la misma.“Por eso no hay que mirarse en las ventanas”, “Por eso nunca me hago la linda, porque lo linda se lleva por dentro”, “Hay espejos que son una trampa”, se puede leer en las respuestas.Con información de LAREPUBLICA.PE