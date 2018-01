Arabia Saudí autoriza a las mujeres ir al fútbol por primera vez

(Tomada de la Red)

Las mujeres saudíes han podido animar por primera vez a su equipo de fútbol desde las gradas. Muchos saudíes han dejado claro en las redes sociales su contrariedad alegando que las mujeres deberían quedarse en casa, dedicarse a sus hijos y a preservar su fe lejos de un estadio de fútbol."Mi padre me solía decir que llegaría el día en el que gritaría desde las gradas", dice Afnan, una de las espectadoras del partido entre el Al Ahli y el Al Batin -5-0 fue el resultado final-, que se jugó el viernes por la noche la ciudad de Yeda,ak oeste del país."Ese día ya ha llegado. La profecía de mi padre se ha cumplido", celebra en EFE.Aunque ella pudo ver el partido junto a su padre, la mayoría de las 1.200 mujeres presentes en el estadio tuvieron que sentarse en una de las gradas más altas de todo el recinto, ya que las leyes les obligan a ver el partido aisladas de los hombres.Pese a las restricciones que siguen sufriendo a diario, estas mujeres se plantaron en el Al Yawara Radio para animar vestidas con prendas de colores, olvidando el riguroso negro que prevalece en la sociedad saudí."Durante años me he sentido dolida cada vez que había un partido y mi padre asistía con mis hermanos al estadio, y yo sólo podía ver el partido desde la televisión", denuncia Afnan como seguidora del Al Ahli.Estas situaciones se originan por culpa del marco social de un reino ultraconservador represivo con las mujeres, que siguen sujetas a un sistema de tutoría del hombre y acatan unas leyes dictadas en base a las tradiciones y a una versión extremista del islam.El país está empezando a aplicar pequeñas mejoras desde el nombramiento el año pasado de Mohamed bin Salman, el príncipe de 32 años heredero a la corona saudí, que ha apostado por acabar el próximo mes de junio con una de las prohibiciones más discriminatorias: la imposibilidad que tienen las mujeres de conducir.Fue hace 3 meses cuando las autoridades anunciaron que las mujeres podrían asistir a los partidos de fútbol en los estadios públicos de Yeda, de la capital, Riad, y Dammam.Mohamed al Barakat, como responsable de relaciones públicas del estadio Al Yawara de Yeda, fue el encargado de explicar que fijaron dos puertas separadas para hombres y mujeres y un pasillo separado que conduce a las grada de la “sección familiar”.Al Barakat también detalló que el estadio ha sido modificado para que las mujeres tengan su propio lugar de culto, baños privados y que las vallas en la parte delantera son para evitar que los niños se caigan…Hasta la princesa Rima Bin Bandar, subsecretaria de la Autoridad General para el Deporte saudí, comentó el cambio de ley en su cuenta de Twitter."Gracias a todos por el constante apoyo. Hoy hemos llevado la felicidad a cada familia y mujer saudí por su presencia por primera vez en un partido. Es un momento histórico en el reino", publicó.Por su parte, la portavoz de la embajada estadounidense en Riad, Fatima S. Baeshen, dijo que esto va más allá de los derechos de la mujer y que los partidos serán una oportunidad para las familias de venir juntas y disfrutar del deporte nacional de Arabia Saudí.Con detalles de PLAYGROUNDMAG.NET