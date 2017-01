Cómo deshacerse del acné en el pecho

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Casi todas tenemos una rutina de belleza para evitar los barritos en el rostro, pero… ¿en el pecho?



La verdad es que no es un lugar que esté a la vista de todos, pero el acné en el pecho es más común de lo que te imaginas. Y así como tu rostro o espalda, requiere sus cuidados.



Pon atención a tu rutina de ejercicio



Puede ser que la ropa que uses para hacer ejercicio sea linda, pero también puede acumular el sudor o empeorar la fricción, lo cual es malo para el acné. Lo más recomendable es utilizar telas que permitan que la piel respire.



También es importante cambiarse de ropa sudada lo más pronto posible y bañarse para evitar que los poros se saturen. Pero si no tienes la facilidad de bañarte, usa una toallita húmeda para limpiar el área del pecho y el rostro.



Exfolia regularmente



Eliminar las células muertas es tan importante para el cuerpo, como para el rostro. Es por eso que todos deberíamos exfoliar el cuerpo de 1 a 2 veces a la semana para limpiar los poros.



Y si no quieres comprar un exfoliante, podrías hacerlo tú misma con aceite de coco y azúcar morena. De hecho, si haces uno con granos café, hasta eliminas la celulitis y reafirmas tu piel.



Compra un jabón anti-acné



Los jabones que huelen bien son divertidos, pero si tienes un caso muy serio de acné, lo mejor es comprar uno que tenga peróxido de benzoílo, un compuesto orgánico que combate el acné.



De hecho es un gran ingrediente para el acné en el pecho particularmente, porque mata las bacterias que viven en los poros y ayuda a limpiarlos.



Viene en cantidades diferentes, pero lo recomendable es empezar con lo más mínimo y luego ir subiendo la fórmula para que no irrite la piel.



Y si el peróxido de benzoílo irrita tu piel, el ácido salicílico también es una excelente opción. De hecho, un dermatólogo seguramente te lo recomendará, y podría recetarte la mejor marca, según su experiencia, y a una potencia adecuada.