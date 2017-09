5 formas de ser más feliz

(Tomada de la Red)

A lo largo de la vida se van sucediendo tanto situaciones negativas como positivas. Todas dependen de nuestra percepción, solo que muchas veces las que interpretamos como beneficiosas tienden a generar un efecto comparativamente fugaz en comparación con las otras.Lo que consideramos ausencia de eventos positivos puede también observarse (y sentirse) como estancamiento. Pero no te preocupes, existen formas de cambiar esa posición para lograr ser más feliz cada día sin tener que modificar factores externos. Descubre 5 consejos para alcanzarlo a continuación.1. Aprende a lidiar con la desilusiónEstá claro que nadie disfruta de la desilusión, sin embargo, la vida suele enfrentarnos ante ciertas situaciones en las que cuesta bastante no sentirse defraudado. Para evitar este efecto una buena idea es no fomentar las expectativas en exceso. Esto no significa que debemos vivir como si todo nos diera igual (porque claramente no es así).De hecho, planificar unas vacaciones, imaginar la casa propia e incluso soñar con hijos son ejemplos de los placeres que generan mucha ilusión y no deberíamos dejar de experimentar. Se trata en todo caso de no irnos hacia los extremos.Una expectativa elevada es probable que en algún momento se desvanezca (y cuanto más alta la expectativa, mayor será la caída). Disfrutar de las fantasías sin colocar demasiado en ellas sería un equilibrio interesante que te ayudará a lidiar mejor con las posibles desilusiones que se presenten.2. Cultiva vínculos que aporten a tu crecimiento personalEs probable que suene un tanto duro pensar en crear únicamente vínculos que nos brinden aporte en nuestro crecimiento. Pero en realidad estas serán las relaciones que te ayudarán a conocerte más a ti mismo y a superar los obstáculos que puedan darse y, en consecuencia, las personas que pueden también acompañarte en un camino hacia una mayor felicidad, indica Informe 21 3. Enfrenta tus miedos¿Hay alguna actividad o emprendimiento que quieres llevar adelante pero no te animas? ¿Te sientes inseguro de los posibles resultados? Pues bien. Independientemente si concretas o no tu sueño anhelado, resulta fundamental que te enfrentes con aquello que no te permite avanzar. Esos miedos tienen el poder de convertirse en nuestro mejores maestros.4. Disfruta el presentePiensa por un instante, ¿qué te sucede ahora mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás respirando? ¿Cuáles son las sensaciones que recibes de tus sentidos? Este tipo de ejercicios simples resultan útiles a la hora de pensarnos felices.Una persona que tiene un pie en el pasado y un pie en el futuro está dividida y se pierde el regalo mayor que nos brinda el Universo: el tiempo presente. Aprender a disfrutarlo a pleno (sea cual sea la situación) será otra gran vía para alcanzar la felicidad.5. Acepta lo que llega a tu vidaNo podemos pretender que todo en nuestra vida sea color de rosa. Es más, aquello «oscuro» que nos sucede siempre (a corto o largo plazo) nos muestra su luz. Esta luz es el aprendizaje que nos deja y que nos permite crecer. Cuanto mejor tomemos lo que nos llega, mejores serán nuestras experiencias y más pronto podremos conectar con su enseñanza.Enfrentarnos con nuestros miedos, rodearnos de las personas indicadas y aceptar con amor todo lo que se nos presenta son algunos de los factores claves para comenzar a transitar el camino de la felicidad. Esperamos que te sean de utilidad estos consejos y que te animes a ponerlos en práctica en tu vida cotidiana.