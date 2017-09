¿Te gustaría tomar una siesta en el trabajo?

(Tomada de la Red)

Empresas como Ben & Jerry´s, Uber y Google han instalado espacios designados para tomar siestas, con el objetivo de impulsar la productividad y creatividad de sus empleados.



“Si no has dormido bien es muy difícil que puedas aprender, trabajar o hasta pensar claramente” dice Jerome Siegel, director del Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de California.



Cuando estás cansado, una dosis de cafeína puede proporcionarte energía similar a dormir una siesta, ambos mejoran la atención, pero solo el sueño mejora la memoria, según el artículo de American Psychological Association.



La cultura del bienestar de los empleados ha ido cambiando con el tiempo. Muchas empresas comenzaron a implementar menús más saludables y capacitaciones sobre temas de salud, sin embargo, el sueño no se tomaba en cuenta hasta hace algunos años. Cada vez hay más estudios que comprueban los beneficios del sueño para la salud de los trabajadores y para las ganancias de la empresa, indica Muy Interesante.



La compañía neoyorkina MetroNaps ha diseñado una silla hecha específicamente para dormir en el trabajo, estas EnergyPods son utilizadas en numerosas empresas alrededor del mundo. Las nuevas oficinas de Google Londres tendrán espacios llenos de estas cápsulas de sueño que cuestan alrededor de siete mil dólares.



Otras empresas como Zappos, PwC, HubSpot y Capital One Labs han adoptado diversas soluciones para asegurar el descanso de los miembros de la compañía. Una siesta a medio día puede aumentar la tolerancia, beneficiar el estado de ánimo y mejorar la convivencia de los empleados.