¿No puedes ni ver a un payaso porque comienzas a temblar?

(Tomada de la Red)

Desde el año pasado se escucha hablar mucho de payasos: desde el movimiento que hubo en Estados Unidos en 2016, creepy clown, hasta la aterradora película de Andy Muschietti "It".Sin embargo, no todas las personas aman a estos personajes que originalmente fueron creados para causar felicidad y divertir a la gente; al contrario, les tienen un miedo descontrolado que les provoca taquicardias, sudor y hasta un temblor (síntomas de ansiedad), seguidos de un ataque de pánico, características de la coulrofobia: miedo a los payasos.Lo anterior, regularmente tiene origen en comportamientos que se aprenden, la influencia del contexto en donde se desarrolla cada persona, malas experiencias o el temor a lo desconocido, indica Muy Interesante Esta perturbación la expone el psiquiatra y psicoterapeuta, André Christophe, en su libro Psicología del miedo como epigénesis: la interacción de los genes y el entorno. Agrega que “la influencia genética real no es un factor determinante puro y duro en el que un gen en concreto implique cierto comportamiento”.De esta manera es más sencillo explicar que quienes tuvieron una mala experiencia con payasos, como los que vieron “It” en los años 90, o los que supieron del caso del “Payaso asesino” en Chicago en los años 70 no puedan ver a estas figuras ni en sus sueños.También, hace un par de años, la University of Sheffield hizo un estudio a más de 250 niños entre 4 y 16 años para saber si era de su agrado o disgusto por estos seres con maquillaje, de ropa colorida y enormes zapatos. Éste arrojó que a la mayoría les parecían escalofriantes.Si sufres de coulrofobia comienza a preguntarte si hubo algún hecho que marcó tu vida y no te deja ir a fiestas infantiles, quizá comenzar terapia con un profesional podría ayudarte a superarlo.