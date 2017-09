¿Qué comer para combatir la anemia?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

"La anemia es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo normal", de acuerdo con el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI).



También se presenta cuando la hemoglobina -proteína que permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno al cuerpo, es insuficiente.



El NHLBI ha declarado que existen diferentes tipos de anemia y que "algunos se pueden prevenir con una dieta saludable". Aquí te presentamos siete alimentos que, si bien no resultan ser una cura milagrosa, sí ayudan a combatirla por sus altas sustancias nutritivas.



1. Carne roja



Para generar hemoglobina es necesaria la presencia del hierro, y según el NHLBI, es más fácil absorber hierro de la carne que de los vegetales; se recomienda la carne de res o el hígado.



2. Huevo



Este es un alimento rico en vitamina B12, la cual ayuda a combatir la anemia perniciosa un tipo específico de esta enfermedad.



3. Espinaca



Suele pensarse que el ácido fólico sólo deben consumirlo las mujeres embarazadas; sin embargo, es un derivado de la vitamina B que ayuda a generar nuevas células y mantener las existentes.



4. Cítricos



La vitamina C que contienen estas frutas ayuda al cuerpo a absorber el hierro. Algunas opciones son: kiwis, naranjas, toronjas y guayabas.



5. Leguminosas



Las lentejas, garbanzos, alubias, frijoles y soja también son alimentos ricos en hierro, por lo cual ayudan a combatir la anemia. La experta Fernanda Alvarado sugiere que para absorber mejor el hierro, pude combinarse con la vitamina C.



6. Lácteos



Los productos como la leche, el queso y el yogur tienen un alto contenido de vitamina B12.



7. Mariscos



Por su alto contenido de hierro, este alimento resulta una defensa contra el padecimiento. Según la Secretaría de Salud, 3.5 onzas de camarón contienen 1.10 miligramos de hierro.



Pero también pueden consumirse mariscos como el atún, la sardina y el salmón.