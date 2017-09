¿Cuántas calorías te vas a beber en las Fiestas Patrias?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Desde esta noche un gran número de mexicanos comenzarán a festejar un aniversario más del inicio de la Independencia de México, por supuesto, el pozole y los antojitos resultan obligatorios en estas fechas; sin embargo, hay quienes prefieren agregar un sabor diferente a la noche con algunas bebidas alcohólicas.



El tequila no puede faltar en estas Fiestas Patrias, un caballito 30 ml, contiene aproximadamente 100 calorías, aunque no todos brindan con esta bebida mexicana.



Hay quienes prefieren algún cóctel pero, ¿cuántas calorías poseen las bebidas mezcladas? Aquí te presentamos una lista con la cantidad que tiene cada una, según el Medline Plus.



Martini de chocolate -74 ml-: 4188 calorías

Ruso Blanco -235 ml- 568 calorías

Piña colada -200 ml-: 526 calorías

Mai Tai -145 ml-: 306 calorías

Tequila Sunrise -200 ml-: 232 calorías

Vodka Tonic -207 ml-: 189 calorías

Cuba libre -235 ml: -185 calorías

Margarita -120 ml-: 168 calorías

Mojito -177-: 143 calorías

Bloody Mary -130ml-: 120 calorías

Jaibol -235 ml-: 110 calorías

Daiquiri -80 ml-: 137 calorías

Cosmopolitan -81 ml-: 146 calorías

Margarita -120 ml-: 168 calorías



Ahora que sabes el valor calórico de cada bebida, considera que "salir por un par de bebidas puede añadir 500 calorías, o más, a tu ingesta diaria. La mayoría de las bebidas alcohólicas tienen poco o nada de valor nutricional".