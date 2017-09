Cocteles mexicanos para celebrar la Independencia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En México existen bebidas muy representativas de nuestra cultura. El tequila, el mezcal, el pulque y hasta la cerveza que poco a poco se ha ido "nacionalizando" son parte fundamental de cualquier festividad.



Los mejores tragos preparados incluyen algunas de estas bebidas, cócteles orgullosamente mexicanos, que son conocidos internacionalmente y nos acompañan en fiestas, viajes y reuniones con los amigos y/o familia.



¡No lo dudes! sorprende a todos con alguno de estos famosos y deliciosas preparaciones y da el grito a todo pulmón.



La Margarita: de origen 100% nacional y seguramente el trago mexicano más conocido en el mundo, la margarita se puede encontrar en todos los bares y restaurantes en México.



Su ingrediente principal es el tequila, combinado con Cointreau, azúcar y aunque su preparación clásica incluye limón, se puede utilizar mango, tamarindo, entre otros sabores.



El Charro Negro: la versión mexicana de la "cuba libre" sólo que en lugar del ron, el protagonista para esta bebida es nuevamente el tequila.



Una mezcla muy simple: Tequila y refresco de cola con unas pocas gotas de limón y sal al gusto.



El Vampiro: a los mexicanos nos encanta el tequila, por ello que nuestros cocteles tradicionales, incluyen esta bebida.



El vampiro no es la excepción: tequila con sangrita hasta 3/4 del vaso, jugo de limón y refresco de toronja.



Ruso Negro y Ruso Blanco: no importa cuál decidas probar, ambos tienen la misma base: delicioso y 100% mexicano, licor de café, combinado con dos partes de vodka y mucho hielo.



Para el ruso blanco sólo se necesita agregar un poco de leche evaporada.



Michelada: el alma de todas las fiestas, la bebida que no puede faltar en ninguna reunión y menos en esta celebración.



La cerveza es el ingrediente estelar, no importa si es clara u

oscura, a ella se le agrega limón, hielo y se sirve en un vaso escarchado con sal.



Algunas personas le agregan salsa inglesa o chile piquín, ya depende del gusto de cada quien.