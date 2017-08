Difieren expertos sobre lavar o no carne de pollo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA) informó que lavar el pollo antes de cocinarlo podría ser una mala práctica por la posible propagación de la bacteria campylobacter en trastes y manos, lo que provocaría diversas enfermedades, al respecto, especialistas en México señalan que la bacteria sí existe en la carne de ave, pero no podrían afirmar que lavarla provoque su expansión.



Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", dijo que el patógeno campylobacter "es una bacteria común que puede causar varios cuadros médicos como diarrea, que de no atenderse pueden ser letales".



Aseguró que en Inglaterra se han realizado diversas investigaciones al respecto, pero en el país hay poca información.



Por su parte, Samuel Ponce de León, infectólogo y académico de la UNAM, dijo que a falta de documentación no podría opinar sobre si lavar la carne de pollo es bueno o malo, pero sí indicó que la bacteria puede provocar en el ser humano enfermedades estomacales.



De acuerdo con la OMS, la campylobacter es una de las cuatro principales causas mundiales de enfermedad diarreica y está considerada como la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en el mundo.



"Las infecciones por campylobacter suelen ser leves, pero pueden ser mortales en niños muy pequeños, personas de edad e individuos inmunodeprimidos".



La OMS explica que estas bacterias habitan en el intestino de animales de sangre caliente como aves de corral y ganado, y se detectan con frecuencia en alimentos derivados de los mismos.