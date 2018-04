Celebridad de Instagram se filma minutos antes de morir

(Tomada de la Red)

La modelo e 'instagramer' Mariah Sunshine Coogan fue una de las seis víctimas mortales del trágico accidente aéreo ocurrido en Arizona (EE.UU.) el pasado lunes. Un día después del siniestro, se compartió en Facebook un video donde se puede ver a la joven de 23 años filmado minutos antes del despegue, informó New York Post.En las imágenes Mariah, con más de 30.000 seguidores en Instagram, posa para la cámara y enfoca a algunos de sus acompañantes a bordo de la avioneta Piper PA-24 Comanche propiedad de James Pedroza, un anfitrión VIP de un club nocturno de Las Vegas.Según los informes, la aeronave despegó de un aeropuerto en la ciudad de Scottsdale en la noche del lunes pasado y se estrelló poco después en un campo de golf cercano.Aún no está del todo claro quién piloteaba la avioneta, sin embargo, las autoridades investigan si lo hacía Pedroza, quien la había adquirido a comienzos de febrero y no tenía licencia de vuelo, así mismo se descartaron razones meteorológicas entre las causas del accidente.De acuerdo con el portal Azcentral, las demás víctimas fueron identificadas como Erik Valente, Anand Anil Patel, Helena Lagos e Iris Carolina Rodríguez, todos con edades entre los 22 y los 28 años. Los investigadores intentan aclarar si el avión de hélice contaba con el equipo necesario para transportar a tantas personas.Información de ACTUALIDAD.RT.COM