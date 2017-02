Bailarina con discapacidad sorprende en el Museo del Prado

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La bailarina Claire Cunningham se presentó ayer miércoles en la Sala de las Musas del Museo del Prado su performance más reciente “Give me a reason to live”.



Cunningham se presentará también el 16, 17 y 18 de febrero en la Sala Cuarta Pared de Madrid como parte del XXXIV Festival de Otoño a Primavera, informó “20minutos.es”.



La bailarina con discapacidad asegura que para su pieza se inspiró en el pintor holandés Hieronymus Bosch, mejor conocido como El Bosco, por lo que su obra es un trabajo sobre la trascendencia y la lucha.



“Give me a reason to live” aborda temas como la religión y el arte sacro y afronta el estilo de vida de la humanidad, la alteridad y la diferencia con un estilo que evoca la trascendencia.



El espacio ahonda en que la artista afirma que la obra "es un estudio sobre la noción y la provocación de la empatía inspirado por el trabajo del pintor medieval holandés Hieronymus Bosh, particularmente, por el papel de los mendigos y lisiados en sus obras como posible símbolo del pecado".