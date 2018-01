Este truco te ayudará a dejar de ser adicto al móvil

(Tomada de la Red)

Para algunas personas, el uso cotidiano del teléfono móvil resulta tan imprescindible que se ha convertido en una adicción.Sin embargo, ese fenómeno podría ser fruto de las estrategias de mercadeo que ponen en marcha las grandes redes sociales con el fin de mantener activo al usuario el mayor tiempo posible, explica Nellie Bowles en The New York Times.Compañías como Facebook realizan experimentos e invierten en investigaciones neurocientíficas con el fin de estudiar las reacciones cerebrales a determinadas tonalidades y averiguar qué resulta más llamativo al ser humano."El color no es una señal para detectar objetos; en realidad, es algo mucho más fundamental, busca decirnos que ese objeto probablemente es importante", explica Bevil Conway, investigador del National Eye Institute de Estados Unidos.Como los colores que aparacen en las aplicaciones de esos servicios buscarían manejar la atención cerebral, configurar la pantalla del dispositivo para que solo muestre escala de grises podría ser la solución, indica Informe21 "No compramos cereales con cajas en blanco y negro, sino aquellas con colores realmente estimulantes", así que "estas aplicaciones han desarrollado títulos, sombras y colores geniales, todo un diseño para estimular", asegura la presidenta ejecutiva de la empresa de 'marketing' SalientMG, Mack McKelvey.Esta mujer asegura que obtuvo resultados en menos de una hora tras configurar la pantalla de su móvil para ver solo matices grises.El problema es que los fabricantes de teléfonos "esconden" esa posibilidad entre las opciones de personalización de sus apartos: "Me llevó 40 minutos averiguarlo", confiesa McKelvey.