Una patada acaba con la carrera de Paige luchadora de la WWE

En YouTube circula un video donde se ve a Paige, famosa luchadora de la WWE, recibiendo una brutal patada en la espalda que le impidió pararse y que, posiblemente sea el fin de su carrera.La patada fue hecha por la combatiente Banks, quien impacta sus dos pies sobre la espalda de Paige, que no estaba preparada en ese momento para recibir el golpe y se derrumbó.La pelea de mujeres en grupo estaba conformada por Paige y sus compañeras Mandy Rose y Sonya Deville, ellas subieron al ring para enfretarse a Sasha Banks, Bayley y Mickie James.Tras ser sometida a los primeros auxilios, los médicos de la WWE concluyeron que no podrá regresar al ring, de modo que su carrera llegó a su fin, según fuentes de PWInsider.A pesar de que en WWE no pueda competir, la luchadora mantiene una gran relación con la empresa, ya que es muy apreciada dentro de la compañía, por lo que los McMahon podrían mantenerla en sus filas, pero evidentemente con un trabajo fuera de la acción del ring, al igual que están haciendo con Daniel Bryan.Fuentes: ELPOPULAR.PE