Con esta foto despide The Cranberries a Dolores O'Riordan

(Tomada de la Red)

La cantante de 46 años falleció en Londres en donde se encontraba grabando una breve sesión, la triste noticia fue confirmada a través de el Facebook oficial de la banda a través de una foto, en donde además piden privacidad en este momento tan difícil.“La cantante irlandesa e internacional Dolores O'Riordan murió repentinamente hoy en Londres, tenía 46 años.La vocalista de la banda irlandesa, The Cranberries, se encontraba en Londres para una breve sesión de grabación, no hay mas detalles disponibles en este momento. Los familiares se sienten desolados al escuchar la noticia y han solicitado privacidad en este momento tan difícil".La banda se encontraba de gira en el 2017 pero canceló los conciertos por los problemas de salud de O'Riordan. En las redes sociales del grupo incluso informaron que O'Riordan tenía problemas en la espalda.La cantante publicó por última vez una fotografía junto a su gato en donde anunciaba que se iba a Irlanda. The Cranberries fue uno de los grupos de rock irlandeses más exitosos de la década noventera, saltó a la fama con el éxito Linger y vendió más de 40 millones de discos alrededor del mundo.Uno de sus mayores éxitos fue Zombie, que hasta la fecha suena en cualquier lugar.Más información en VIX.COM