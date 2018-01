¿Tienes deudas?, usa el método "bola de nieve" para salir de ellas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si iniciaste el 2018 con deudas te compartimos algunos consejos que pueden ayudarte a tener una mejor planeación financiera y no volver a tropezar con la misma piedra.



Usa el método bola de nieve



El primer paso es identificar que tienes un problema, que estás consiente de él y dispuesto a resolverlo. Aunque no lo parezca, este puede ser el paso más difícil de todos.



Luego, es importante que tengas claro a quién le debes y cuánto. Esto te ayudará a priorizar el orden en que deberás pagar tus deudas, para lo cual es recomendable ir de menor a mayor.



Rafa por ejemplo tiene tres deudas, debe a dos tarjetas de crédito bancarias y a una departamental. En cada una tiene un saldo diferente.



¿Qué debe hacer? Enfocarse en liquidar primero la deuda más pequeña por completo, pero debe continuar pagando la cantidad mínima requerida para no seguir generando más intereses en las otras.



Si estas en un caso similar, cuando termines de pagar la deuda más pequeña, continúa tomando el pago mínimo que le dedicabas, pero ahora a la segunda deuda por saldar, y así sucesivamente hasta pagarlas todas. A esto se le llama el "método bola de nieve para salir de deudas".



¡Ojo con las tarjetas de crédito!



No importa si manejas solo una tarjeta de crédito y la tienes sobregirada o si has usado varias y tienes deudas en todas ellas, es importante que empieces a dejarlas en casa y a pensar que el crédito no es dinero adicional al que obtienes por tus ingresos, es dinero con el que no cuentas físicamente y tendrás que "devolver" tarde o temprano.



La firma de gestión de activos Principal aconseja acercarte con tus instituciones financieras para explorar la posibilidad de concentrar tus deudas en una sola tarjeta. Algunos bancos o instituciones de crédito ofrecen planes de reestructuración de deudas.



- Incrementa tus ingresos

Si es necesario que incrementes un poco tus ingresos, ponte creativo: recurre a tus talentos y conocimientos aprovechando tus ratos libres.



Por ejemplo, si eres experto en algún área, puedes explorar la posibilidad de dar clases o conferencias en alguna escuela o bien, si eres bueno haciendo alguna manualidad o tienes algún hobby, puedes poner a la venta tus productos y obtener un ingreso extra.



Plataformas como Facebook o Mercado Libre pueden ser una buena alternativa para promover tus productos.



- Mide tu capacidad de pago



Saber cuánto puedes pagar es también un elemento importante que te permitirá llevar tus gastos en el día a día e ir aportando a tus deudas sin descuidar tu ahorro.



Para conocer tu capacidad de pago, utiliza la fórmula Ingresos – Ahorro = Gasto. Es decir, al mes sólo puedes gastar la cantidad que quede luego de restar a tus ingresos el ahorro mensual que quieres tener.



Una vez que logres resolver tus deudas, el objetivo será no volverte a endeudar. Además, ahora que tendrás menos preocupaciones, es buen momento para pensar en tu “yo futuro” para asegurarte de tener un buen retiro, ahorrando mes con mes de forma voluntaria en tu Afore.



Es muy fácil y lo puedes hacer desde Internet, o incluso en tiendas de conveniencia.



Recuerda que tener deudas te puede llevar a un círculo vicioso en el que estarán de por medio tu dinero y tu tranquilidad, pero con un poco de planeación financiera puedes llegar a encontrar la solución y acabar con ellas.



Asumir nuevamente el control de tus finanzas puede ser un trabajo en el mediano, incluso hasta en el largo plazo, pero lo importante es mantener la atención en los números.