Mexicanos celebran Independencia abriendo la cartera

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los mexicanos celebran y lo hacen en grande cuando se trata de la Independencia de su país. Y en esto no temen abrir la cartera: el promedio por persona es de casi 600 pesos invertidos en celebrar a México.



Botanas, alcohol y adornos son los tres rubros en los que más gastan en estas fechas patrias, según un estudio realizado por Atlantia Search y Netquest.



Otra medición realizada por Comparaguru.com, encontró que incluso gastan más: que la mayoría (casi 40%) gasta entre 500 y mil pesos. En cuanto al resto, 31.8% dedica 500 pesos o menos y de mil a 5 mil pesos, 24.6%.



Los mexicanos gastan y es casi seguro que van a celebrar. En promedio nueve de cada 10 realiza alguna actividad para celebrar esta fecha y ese 13% que no lo hace, tiene un promedio de edad de más de 40 años. O sea que entre más grandes el festejo disminuye, según Atlantia Search.



Los mexicanos lo celebran mayormente en casa, ya sea propia o de algún amigo: 75% lo hace de esta manera, ya sea que organice algo en casa (37%) o que acuda a una reunión a casa de otra persona (38%). Sólo 13% va a una plaza pública.



¿Y en qué gastan?



Del total, 77% se va a botanas y consumo de alimentos; 69% compra alimentos para hacer en casa, 69% gasta en bebidas alcohólicas (frente a 44% que compra bebidas no alcohólicas) y 40% se va en adornos y decoración para el lugar en donde se va a celebrar.



En menor medida, 5% gasta en comprar algún disfraz para la ocasión. Música en vivo, fuegos artificiales y equipo de sonido son otros rubros en los que se gastan el dinero.



"Se van sumando los gastos, la botana, la comida y la bebida alcohólica y al final termina siendo un gran gasto", explica Juan José Mora, CEO de Atlantia Search. En promedio por persona, se gasta 595 pesos, pero los niveles socioeconómicos altos suelen invertir 30% más que los niveles socioeconómicos medios, según encontró esta encuesta.



¿Cómo pagamos? En su mayoría, en efectivo. Casi 75% lo hace de esta forma, y pocos, 13.8%, paga con tarjeta de crédito o débito, de acuerdo con Comparaguru.com.



"Usar efectivo para cubrir los gastos de estos días festivos es la mejor opción, ya que, al no ser montos demasiado grandes, es poco práctico usar la tarjeta de crédito, además al pagar en efectivo, evitamos generar deudas en el corto plazo.



Si usarás tu plástico para realizar pagos, lo ideal es siempre verificar que la terminal de cobro sea segura y puedas observar la transacción en todo momento para evitar fraudes", recomienda Bernardo Prum, director general de ComparaGuru.com, en el comunicado al respecto.



Según otro conteo realizado por Wisum, el pozole es el platillo favorito para estas fechas. 73% prefiere comerlo o guisarlo, seguido de las tostadas (46%) y los tacos (42%). Según esta misma plataforma, la cerveza la mitad la prefiere y el tequila 48% son las bebidas ganadoras de la noche, y se suelen comprar mayormente en supermercados.



El whisky, mezcal ron, vodka y brandy son otras bebidas que se toman, pero en mucho menor medida.