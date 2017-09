¿Es bueno tomar antibióticos para eliminar el acné?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El acné doloroso e intenso es una de las experiencias más frustrantes de la adolescencia, especialmente si no desaparece a pesar de los tantos tratamientos y jabones caros que has utilizado.



Por fortuna, hoy en día existen múltiples opciones que puedes encontrar en una farmacia, incluyendo antibióticos para el acné.



Además del exceso de cebo y células muertes, hay bacterias que causan acné. Estas bacterias pueden meterse en los poros saturados y multiplicarse, provocando inflamación y enrojecimiento. Y como cualquier bacteria, sólo puedes matarlas con una cosa: antibióticos.



Entre los antibióticos más comunes para tratar el acné están la minociclina y la doxiciclina, las cuales se utilizan para combatir ciertos tipos inflamatorios de acné, como protuberancias rojas, pústulas y quistes dolorosos. Usualmente los receta un dermatólogo, junto con otros medicamentos tópicos para el acné y se usa por dos a cuatro meses.



Los antibióticos para el acné sólo se recetan para un tratamiento corto porque se podría desarrollar resistencia al medicamento. Sin embargo, durante esos 3 meses los especialistas te aseguran y garantizan resultados. Después del tratamiento con antibióticos tendrás que seguir usando un tratamiento tópico, pero el acné ya habrá disminuido notoriamente.



Aunque si el caso es grave, posiblemente tengas que tomar antibióticos por más tiempo.



Y si sólo estás lidiando con espinillas y puntos negros… ¿por qué pensarías en antibióticos? Ambos son formas no inflamatorias del acné, y pueden tratarse con productos fáciles de conseguir como peróxido de benzoilo, el cual mata las bacterias del acné, o ácido salicílico, cuya función es remover el exceso de aceite y exfoliar las células muertas de la piel.



¿Cómo sé si necesito antibióticos?



Una vez que tus problemas con el acné progresen más allá de barros y puntos negros, es hora de consultarlo con un dermatólogo. Aquellos quistes inflamatorios y pústulas son la forma de tu cuerpo de gritar "¡Ayuda!".



Los tratamientos con antibióticos no son para todos. Las mujeres lactantes y embarazadas no pueden usarlos, por ejemplo. Y estos medicamentos también tienen efectos secundarios. Algunos provocan sensibilidad al sol y otros causan reflujo.



Por eso es importante tomarlos con un vaso de agua al menos 30 minutos antes de ir a la cama.



Hay opciones para todos, pero tú solita no puedes tomar esa decisión. Consúltalo con un experto primero y prueba el tratamiento que se ajuste a tus necesidades y preferencias.