¿Por qué algunas personas tienen el ombligo “salido”?

(Tomada de la Red)

La idea y la apariencia de cualquier ombligo puede ser extraña. Esto es debido a la ubicación aislada del ombligo, no es en un lugar que podemos mirar fácilmente, y así cuando empezamos a examinar el nuestro, podría parecer un poco raro. Y luego está la pregunta ¿por qué existen diferentes tipos de ombligos? ¿Están relacionados con algún tema de salud?Se estima que el 90% de las personas tienen el ombligo hundido, y tan sólo el 10% lo tienen salido. Pero, ¿cuál es la razón?Poco después de nacer, se corta el cordón umbilical, que se utilizó para transportar los nutrientes de la madre al bebé durante el embarazo. Muchas personas creen que un ombligo salido se puede formar cuando un médico corta el cordón umbilical de cierta manera o a una cierta distancia, pero no hay evidencia que demuestre que esto es verdad.Un ombligo se forma a partir de tejido cicatricial extra o una hernia umbilical, en otras palabras sucede cuando los músculos del estómago no se fusionan de nuevo correctamente, indica Muy Interesante En general, no hay diferencias de salud causadas por los diferentes tipos de ombligo, que pueden ser ombligo salido o en forma de botón, ombligo hundido o en forma de pozo, ombligo alargado, ombligo en forma de "T", ombligo en forma de "C" o de "U", y ombligo en forma de almendra. Si sientes dolor en esa área, existe una pequeña posibilidad de encarcelamiento, cuando la materia abdominal se queda atascada en la hernia, así que sugerimos que visites a tu medico.Ahora te mencionaremos más hechos interesantes sobre los ombligos:1 El ombligo salido u ombligo en forma de botón es en verdad una pequeña hernia; por eso significa que puedes ser propenso a padecerlas. No significa nada grave, pero está bien estar atento y tenerlo en cuenta.2 El ombligo hundido, profundo o en forma de pozo, puede ser una señal de que eres propenso al sobrepeso. Cuando hay mucha grasa abdominal, el ombligo se hunde. Sin embargo, el ombligo hundido puede aparecer también en personas muy delgadas, aunque por lo general tienen la barriga algo abultada. En esos casos, también puede ser indicador de problemas digestivos.4 El ombligo en forma de "U" o de "C", puede indicar que la cicatriz del cordón umbilical se cerró de alguna manera extraña. Por eso, podría significar que algo pasó durante la gestación y el parto, y por eso la persona es más propensa a enfermarse. Sin embargo, si eso no ocurrió, no hay de qué preocuparse.5 El ombligo alargado de forma vertical indica que los músculos del abdomen son fuertes.