¿Es cierto que no tener muelas de juicio significa ser más evolucionado? Desciframos el mito

(Tomada de la Red)

Conocidos popularmente como «muela de juicio» por salir cerca de la llegada a la madurez, estos dientes están llenos de mitos y leyendas que muchas veces no tienen ninguna relación con la realidad.Es bastante común escuchar, por ejemplo, que las personas que nacen sin ellos son más evolucionadas, ya que su ausencia es una de las señales de que el ser humano está en constante transformación y perfeccionamiento, indica Informe21 ¿Tener muelas de juicio significa ser menos evolucionado?Las muelas de juicio eran usadas por nuestros antepasados para masticar los alimentos más rústicos, como raíces, semillas, hojas, frutos y carne cruda. Con un menú más elaborado y el surgimiento de herramientas para cortar y picar comidas, el maxilar de la especie disminuyó y dejó menos espacio para las muelas de juicio que, a su vez, ya no se mostraban tan útiles.A pesar de ser considerado indicio de la evolución humana, la ausencia de la muela de juicio no significa exactamente que una persona sea más o menos evolucionada que otra. Ninguna especie es científicamente considerada más evolucionada que otra, pero sí más o menos compleja.