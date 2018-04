Motivos para decirle “sí” al té de manzanilla

(Tomada de la Red)

Durante un día lluvioso o triste seguramente haz recurrido a innumerables infusiones para recuperar tu estado de ánimo. Dentro de la gran gama existente siempre se ha hablado de los beneficios que el té de manzanilla tiene para la salud, pero no todos son conocidos.De acuerdo con un estudio publicado en el National Center for Biotechnology Information (NCBI), las flores secas de manzanilla contienen muchos terpenoides y flavonoides que contribuyen a sus propiedades medicinales.Sabor y aroma milenarioSi no eres fanática del té o no le has dado la oportunidad a esta planta en específico, te compartimos algunas razones estupendas para que consumas té de manzanilla como una de tus nuevas bebidas, se convertirá en tu favorita, indica Informe21 1. Es anti-inflamatorio. En el estudio mencionado también se indica que las flores de manzanilla contienen aceites volátiles como el alfa-bisabolol y otros flavonoides que poseen propiedades anti-inflamatorias.2. Ataca el cáncer. De igual manera, se ha demostrado que el consumo de extracto de manzanilla muestra reducciones significativas en la viabilidad celular de diversos tipos de cáncer humano, señalan los investigadores del estudio.3. Alivia el resfriado. Está científicamente comprobado que la inhalación de vapor con extracto de manzanilla es de gran ayuda contra los síntomas del resfriado común. Y es que además de que beberlo te brinda calor, también ayuda a tu sistema respiratorio.4. Calma la ansiedad. Información de la University of Maryland Medical Center (UMMC) asegura que estudios con animales han demostrado que las dosis bajas de manzanilla pueden aliviar la ansiedad, mientras que cantidades más altas ayudan a dormir.5. Ayuda vs problemas digestivos. La manzanilla de forma tradicional ha sido utilizada para combatir dolores de estómago, síndrome de colon irritable, diarrea y gases, afirman los datos de dicha Universidad. También ayuda a relajar las contracciones musculares, sobre todo en los intestinos.6. Relajante. Un estudio de la UK's University of Nottingham Medical School, indica que la manzanilla ayuda a relajar significativamente los vasos sanguíneos y las fibras musculares lisas, gracias a que contiene apigenina, luteolina y bisabolol.7. Auxiliar vs diabetes. Beber té de manzanilla diariamente con las comidas puede ayudar a prevenir las complicaciones de la diabetes, incluyendo la pérdida de la visión, el daño nervioso y en los riñones, de acuerdo con un estudio publicado por la American Chemical Society.8. Cólicos menstruales. Martha Libster, autora de la "Delmar's Integrative Guide for Nurses", indica que usar una infusión de té de manzanilla para asuntos femeninos es muy común, los padecimientos más tratados incluyen problemas menstruales, e incluso dolores de parto.Para preparar esta bebida, la UMMC recomienda agregar de 2 a 4 gramos de flores en una taza de agua hirviendo y dejar reposar la infusión durante 10 a 15 minutos. No esperes y comienza a disfrutar de los beneficios del té de manzanilla, que día con día siguen descubriéndose.