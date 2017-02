5 formas de superar un rompimiento

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A todas nos han roto el corazón. Es ese tipo de dolor del que ni siquiera Beyoncé o Scarlett Johansson están exentas.



Y aunque será solitarias y no tener a un novio que pueda besarte y abrazarte en el invierno es feo, hay otras formas de sentirte bien estando sola.



Romper con alguien que amabas siempre será doloroso



Tendrás noches de insomnio y días sin apetito y muchas lágrimas. Incluso te verás maldiciendo el día en que lo conociste y el amor que le llegaste a profesar.



Pero la realidad es que todo en la vida es una decisión



Debes aceptar que el rompimiento es algo que sucedió. Pon de lado tu enojo y resentimiento y perdona a la persona que te ha lastimado.



Por último, pero no menos importante: concéntrate en la relación que tienes contigo misma y empieza a sanar tu corazón.



Viaja:



Viajar es una excelente forma de superar un rompimiento. Cuando sales de tu zona de confort y te expones a diferentes personas, te darás cuenta que la vida está llena de posibilidades.



Si no puedes gastar mucho en un viaje, ¡sal de tu casa! Seguro hay actividades que te ayudarán a salir de la rutina, divertirte y distraerte.



Distráete:



Distraerte es clave para dejar de sufrir y regresar a tener pensamientos negativos. ¿No hay una clase de cocina o canto que siempre hayas querido tomar? ¿No tuviste siempre las ganas de aprender a cocinar, bailar o pintar? ¿Qué hay del japonés y tu idea de retomarlo? Siempre habrá algo qué aprender y un hobby con el qué ocuparte.



El chiste es tomar la iniciativa ¡y hacerlo!



Ríe:



La risa es el mejor remedio para casi todo. Rodéate de amigos y familia y apóyate en ellos para pasarla bien, divertirte y distraerte del mal momento que estás pasando.



Nunca es demasiado tarde para pasar tiempo con quienes amas y disfrutar del momento.



Invierte en tu salud:



Un estilo de vida saludable te ayudará a verte y sentirte mejor. Intenta cambiar tus hábitos alimenticios y elige alimentos que te den energía y no te permitan estar en casa todo el día.



Haz ejercicio, medita y encuéntrale equilibrio a tu vida. Sé valiente y cambia tu look y busca ser la mejor versión de ti misma.



Ámate:



Estar soltera es un regalo que todas deberemos aprender a apreciar porque no es para siempre. Pasamos gran parte de nuestras vidas aprendiendo a otras personas, cuando en realidad deberías enfocarte en ti.



Tómate el tiempo para conocerte más, hacerte preguntas y subir tu autoestima.