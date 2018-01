Desarrollan un adhesivo que permitiría trepar por las paredes

(Tomada de la Red)

¿Imaginas un mundo en el que el ser humano fuera capaz de caminar fácilmente por paredes y techos? A día de hoy, no existe un material que permita a las personas este tipo de hazañas. No obstante este hecho podría cambiar gracias a una innovador proyecto elaborado por un equipo internacional de científicos.La investigación, publicada en ACS Applied Materials & Interfaces, deja constancia de un nuevo tipo de material que podría llegar a desafiar a la gravedad.Los científicos se inspiraron en los geckos, un reptil que puede escalar paredes fácilmente gracias a las almohadillas exclusivas que poseen en los dedos de sus patas, que les ayudan a adherirse y separarse rápidamente de las superficies, indica Muy Interesante Tal y como se detalla en el estudio, la capacidad inusual de geckos para escalar paredes verticales se produce gracias a una combinación única de un diseño estructural jerárquico y una composición de materiales más y menos rígidos.Mientras que una densa matriz de estructuras jerárquicas microscópicas permite que las almohadillas gecko se adhieran a varias superficies, una composición de material más rígido (queratina) les permite mantener una adhesión muy poderosa.Además, esta estructura les permite regular el nivel de adhesión, lo que les permite, no solo adherirse, sino también desprenderse fácilmente.El adhesivo se probó sobre los pies de un robot, que se movió con facilidad hasta una inclinación de 30 grados.El nuevo material tiene propiedades similares, pero no tan pegajoso como el de los geckos: se trata de un adhesivo seco con policarbonato rígido elaborado utilizando una técnica de nanoimpresión para construir capas.Pese a que este método es rentable y fácil de realizar, esta estrategia única rara vez se ha implementado en los adhesivos secos diseñados debido a que la fabricación de estructuras jerárquicas usando un polímero rígido significaba todo un desafío.Tras la elaboración, el equipo probó el adhesivo para comprobar su efectividad. A cada una de las pruebas de fijación se las llamó ciclos. En las pruebas de fijación y desprendimiento, solo se produjo un descenso del 20% en la adherencia a partir de los 50 ciclos. Un nivel de adhesión comparable a la de un gecko, según los investigadores.Además, el equipo también colocó la película adhesiva sobre los pies de un robot en miniatura, que se movió con facilidad hasta una inclinación de 30 grados.Los investigadores no solo pretendían idear un ultra adhesivo seco, sino también que fuera fácil de fabricar en grandes lotes.Los geckos son uno de los reptiles que más intriga a los científicos por sus asombrosas capacidades. Además de la curiosa propiedad de trepar por paredes y techos, los geckos pueden regenerar apéndices de su cuerpo, como la cola, dado que, al contrario de lo que ocurre con los mamíferos, algunos fragmentos del cuerpo incluyen parte de la médula espinal.Investigando la manera en que los geckos regenerar su cola, por ejemplo, podríamos ser capaces de desarrollar células madre como terapia de uso en biología humana, en regeneración de tejidos y sanación de heridas.