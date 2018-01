5 alimentos diarios que nutriólogos recomiendan evitar

(Tomada de la Red)

Quizá piensas que tu dieta diaria está muy bien balanceada, pues te tenemos noticias: los nutriólogos no los recomiendan.A continuación te dejamos 5 alimentos que los expertos en la comida prefieren que sus pacientes eviten:Sushi empaquetadoPuede que no esté fresco y que no sean los ingredientes reales que dicen ser.Aceite de canolaAl igual que otros aceites vegetales es altamente procesado, al refinarlo le agregan toxinas y le quitan el Omega 3.Sandwiches congeladosAlimentos con alto contenido de colesterol malo y en transgénicos. Aunque luce con una buena textura por fuera, no dejes que las apariencias te engañen, indica Muy Interesante Barras altas en fibraTambién tienen un alto contenido de azúcar y en realidad no contiene propiedades que ayuden a una dieta saludable.Cereales de cajaEs un alimento fácil de preparar, pero con alto contenido de carbohidratos y bajo en proteína o componentes buenos para el corazón. Tiene demasiada azúcar y poca o nada de fibra.