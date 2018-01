Cuatro misteriosos sonidos que la Ciencia no ha podido explicar

(Tomada de la Red)

La mayoría de ellos pueden ser identificados, ya sea directamente o tras análisis mas exhaustivos, como fue el caso del famoso "Bloop", un misterioso sonido de alta frecuencia captado en 1997 en las profundidades marinas por los micrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).A continuación te moestramos cuatro sonidos que la ciencia aun no ha podido identificar:Su nombre es The Hum (el zumbido). Los que lo han oído alguna vez (cerca del 2% de la población), lo describen como una especie de lamento, un sonido de baja frecuencia que lleva escuchándose, aleatoriamente, desde la pasada década de los 60 en territorios tan dispares como Nuevo México, Canadá, Escocia o Nueva Zelanda.Son los sonidos de unas misteriosas "explosiones" que vienen del cielo y que no tienen un motivo aparente. Conocidas en inglés como "skyquakes", o "terremotos del cielo",han sido escuchadas con claridad por miles de personas desde la India al Japón, y su origen sigue siendo un misterio sin resolver.Nada hay más sobrecogedor que el canto de una ballena. Sin embargo, perdida en el océano, circula un ejemplar que es capaz de hacerlo a una frecuencia única.De hecho, mientras que el resto de las ballenas emiten sonidos entre los 10 y los 39 hercios, esta ballena solitaria dispara su canto hasta los 52 hercios.Grabado por primera vez en el Océano Pacífico en 1991, este extraño sonido, conocido como "Upsweep" (barrido hacia arriba), pasa rápidamente de frecuencias bajas a otras más altas. Parecido a un aullido, es capaz, literalmente, de poner los pelos de punta a quienes lo escuchan.Los científicos que lo han estudiado se han dado cuenta de que su intensidad varía en las diferentes épocas del año, alcanzando el máximo en primavera y en otoño. No está claro si los cambios son de la propia fuente de emisión o del entorno a través del que viajan las ondas sonoras.Más información en ABC.ES