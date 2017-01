Los secretos de la nueva limusina presidencial de Trump

(Tomada de la Red)

La nueva limusina presidencial de Donald Trump, también conocida como 'La Bestia', estará equipada con la tecnología más avanzada para garantizar su seguridad: un cañón de gas lacrimógeno, una escopeta e incluso bolsas con sangre de su grupo para utilizarlas en caso de que la ambulancia no pueda llegar a tiempo a un centro médico, informa la web The Hill, retomado por el Portal RT. El vehículo, que será estrenado el día de la inauguración presidencial el próximo 20 de enero, reemplazará a una flota de casi una docena de limusinas que han servido a Barack Obama desde 2009 y tendrá un coste de entre 1 y 1,5 millones de dólares.Además, 'La Bestia', que ha sido desarrollada por General Motors en cooperación con las agencias de la inteligencia de E.U., está blindada con una armadura realizada con tecnología militar.Las gruesas puertas y ventanas de limusina podrán soportar el impacto de balas perforantes y serán tan pesadas que el presidente no podrá abrirlas desde el interior.El medio especializado 'Autoweek' afirma que uno de los posibles cambios de la flamante limusina respecto al vehículo presidencial de su predecesor puede ser la suspensión ajustable con el objetivo de evitar que se repita el incómodo momento en el que durante una visita de Obama a Irlanda en 2011 uno de los coches de la comitiva se quedó atascado al abandonar la Embajada de E.U. en Dublín.