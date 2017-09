Una planta con propiedades milagrosas

(Tomada de la Red)

Estoy absolutamente convencido de que has oído hablar del aloe vera en multitud de ocasiones. Y no es para menos, porque se trata de una planta con unas propiedades realmente espectaculares. Hoy, hablamos de ella… ¡Así que presta atención!Plantas y flores sorprendentesLo primero que hay que decir cuando se habla del aloe vera no es algo sobre el aloe vera, sino sobre las plantas en general. Sí. Sé que suena un poco extraño que lo primero que haya que decir sobre algo no trate sobre ese algo, pero es así.Y es que muchas personas no terminan de fiarse de los remedios naturales, cuando lo cierto es que hay elementos naturales que permiten disfrutar de unos beneficios para el organismo realmente sorprendentes.Por ejemplo, las camelias son flores que se utilizan para multitud de cuidados. Y, al igual que las camelias, hay muchos otros tipos de flores que se utilizan desde hace tiempo para mejorar la salud y el estado de ánimo de las personas.Sin embargo, de todas ellas, la más versátil es el aloe vera. El aloe vera tiene una cantidad de propiedades que sorprenden por su cantidad. Y es por ello que no es extraño ver cómo se utiliza esta planta en cantidad de situaciones y productos.Por ejemplo, el aloe vera es muy bueno para curarte unas quemaduras, pero, al mismo tiempo, también es muy bueno para reducir las arrugas que van surgiendo con el paso de los años.Como ves, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra, y, sin embargo, esta planta es magnífica para resolver ambos problemas. ¿Por qué? Por sus excelentes propiedades.Es cierto que hace poco hubo un auténtico boom respecto al aloe vera, y esto siempre debería hacer que nos extrañemos un poco. Sin embargo, tras analizar las propiedades de la planta, podemos darnos cuenta de que, efectivamente, es una planta casi milagrosa.¿Cómo se consigue el aloe vera?Bueno, lo primero que hay que decir a este respecto es que el aloe vera no hace falta “conseguirlo”. Puesto que es una planta, todo lo que hay que hacer es plantarlo y esperar a que crezca. Y ya tendremos una planta de aloe vera.Sin embargo, cuando hablamos de aloe vera no solo nos referimos a la planta en sí, sino a los productos derivados que podemos obtener de ella, como pueden ser los geles, las cremas o las pastillas de todo tipo.Y, en este punto, podemos decir que, por diferentes procedimientos, se puede llegar a conseguir un gel de aloe vera puro que, después, se procese para conseguir cremas, champús o cualquier otro tipo de producto que nos interese.Sin embargo, es importante señalar que, para beneficiarse de las propiedades curativas del aloe vera no es estrictamente necesario este tipo de procedimientos. Puedes abrir por la mitad una hoja de aloe vera y aplicarla directamente sobre una herida, por ejemplo.De esta forma, obtendremos los beneficios directamente. Sin embargo, como es normal, no será tan potente como lo puede ser una crema o un gel, que ya tiene esas propiedades totalmente concentradas.No obstante, eso no quita que se pueda utilizar sin más, con hojas recién cortadas de la planta.¿Para qué se utiliza el aloe vera?Los usos del aloe vera son múltiples, como ya hemos podido ver un poco más arriba. Se trata de una planta con una cantidad elevadísima de usos a los que sacar partido. Además, sus propiedades curativas valen para gran cantidad de dolencias.Por ejemplo, es muy habitual que se utilice aloe vera en aceites para masajes como parte de la aromaterapia. Y es que las propiedades del aloe vera lo convierten en un producto fantástico para este tipo de usos, señala Informe 21 Sin embargo, esta no es la única forma de beneficiarte del aloe vera. Tienes muchas otras opciones. Por ejemplo, imagínate que tienes una quemadura y vas a tu botiquín a ponerte una crema para curarte… ¡Es muy probable que esa crema tenga algo de aloe vera!Lo mismo sucede con muchas otras pastillas, cremas, champús, etc. que utilizamos de una forma más o menos habitual. La mayor parte de esos elementos que utilizamos casi a diario tienen aloe vera (o sus propiedades) en su interior.Hoy en día, esta planta se ha convertido en algo habitual en la inmensa mayoría de los laboratorios, porque sus propiedades son transversales y se puede utilizar tanto para curar una herida como para dejar la piel más tersa y fina.Es cierto que no es la única planta que cuenta con tantas propiedades, pero sí es la más conocida y, además, una de las más fáciles de criar tanto en grandes cantidades como en la comodidad del hogar.¡Incluso para colchones!Por último, queremos hacer una breve mención a un uso que se le da al aloe vera y que no es el que comúnmente podríamos imaginar. Eso sí, hay que señalar que no se trata del único uso “extraño” que se da al aloe vera. Simplemente, elegimos este como ejemplo.En los últimos tiempos se han puesto de moda los colchones aloe vera viscoelásticos, que tienen propiedades únicas tanto en lo que a confort y comodidad se refiere, como en lo tocante a la salud.Este tipo de colchones te permiten descansar de una forma mucho más cómoda gracias a sus propiedades viscoelásticas, pero, además, permiten que tu piel esté en contacto con las propiedades del aloe vera, lo que hace que te sientas mucho mejor.Como decimos, es tan solo un ejemplo de cómo el aloe vera puede utilizarse incluso en áreas que jamás habríamos imaginado. ¡Si investigas seguro que encuentras otras muchas áreas parecidas!Como puedes ver, el aloe vera tiene unas propiedades de lo más sorprendentes. Es por ello que se utiliza en una gran cantidad de áreas diferentes, y siempre dando el 100% de su potencial. Así que… ¿a qué esperas para probarlo en alguna de sus presentaciones?