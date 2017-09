¿Puede realmente alguien tener sobrepeso y estar saludable?

(Tomada de la Red)

Estás un poco gordo, pero estás haciendo lo mejor que puedes, resistiendo a esa barra de chocolate en la tarde y a las cervezas el fin de semana.



Te sientes en forma, caminas un poco y corres un par de veces a la semana. Su presión arterial es normal y sus niveles de colesterol se ven bien.



Te sientes saludable, así que ¿qué importa si estás un poco, o incluso muy gordo? Y de hecho hay una teoría que ha ido ganando terreno en los últimos años que el sobrepeso no es necesariamente el desastre por la salud.



De hecho, es perfectamente posible para algunas personas tengan grandes cantidades de grasa, pero aún así estén sanas.



Pero la buena noticia sobre la grasa puede haber terminado, porque de acuerdo con la investigación publicada en el European Heart Journal, si tienes sobrepeso todavía podría estar poniendo su corazón en riesgo - aunque aparentemente eres saludable.



El estudio, dirigido por investigadores del Imperial College de Londres y de la Universidad de Cambridge, examinó las historias clínicas de 7.637 personas que habían contraído una enfermedad coronaria.



Lo que encontraron fue que, aunque no sorprendentemente, el sobrepeso u obesidad era un factor de riesgo, esto seguía siendo cierto incluso si alguien tenía lecturas saludables de la presión arterial, la glucemia y el colesterol, colectivamente conocidas como medidas de salud metabólica.



Los investigadores calcularon que llevar peso extra, independientemente de lo saludable que pueda ser de otra manera, eleva el riesgo de enfermedades del corazón en un 28 por ciento en comparación con alguien que no lleva esos kilos excedentes.



Independientemente de la salud metabólica, el sobrepeso y las personas obesas tenían mayor riesgo [de enfermedad coronaria] que las personas delgadas", concluyeron los autores.



Después de todo, nos recuerdan constantemente que la obesidad es un atajo para la mala salud, aumentando el riesgo de todo, desde la diabetes y las enfermedades del corazón hasta el cáncer y la demencia.



El profesor Stefan fue uno de los primeros en identificar la noción de obesidad metabólicamente sana.



Su equipo encontró que, contrariamente a lo esperado, en una proporción de pacientes obesos, la obesidad no estaba acompañada de resistencia a la insulina o acumulación de grasas en las arterias.



La clave, según él, es que la acumulación de grasa invisible en el hígado y otros órganos puede ser más importante que la grasa abdominal "visceral" o profunda, que se envuelve alrededor de los órganos.



Algunas personas obesas y con sobrepeso tendrán ambos tipos de grasa, pero algunos, no tienen esta grasa invisible en los órganos, el tipo más peligroso, o así lo dice la teoría.





Pero el Dr. Ioanna Tzoulaki, un epidemiólogo de la Escuela Imperial de Salud Pública y uno de los autores del documento, no está de acuerdo. "El hecho de que los obesos sanos están más en riesgo en comparación con las personas delgadas y sanas muestra que no hay obesidad saludable", dice.



"Estas personas obesas sanas están en el camino de convertirse en metabólicamente no saludables."



El problema no es la grasa en sí misma, dice el Dr Tzoulaki, pero sí lo que puede acompañarla - aumento de la presión arterial y aumento de los niveles de glucosa en la sangre. "En todo caso, nuestro estudio muestra que las personas con exceso de peso que podrían clasificarse como" sanas "todavía no han desarrollado un perfil metabólico no saludable", añade. "Eso viene más adelante en la línea de tiempo, entonces tienen un acontecimiento, tal como un ataque del corazón."



Mientras tanto, una investigación reciente realizada por un equipo del Instituto de Investigación Aplicada en Salud de Birmingham analizó los registros anónimos de GP de 3,5 millones de pacientes en todo el Reino Unido, de 1995 a 2015.



Siguieron pacientes que tenían un IMC de 30 o más, pero que también tenían presión arterial normal y colesterol y no tenían diabetes - para ver cuántos sufrieron enfermedades cardiovasculares.



En comparación con las personas sanas de peso normal, los "obesos sanos" tuvieron un aumento del 49 por ciento en el riesgo de enfermedad coronaria, un 7 por ciento más de riesgo de accidente cerebrovascular y un aumento del 96 por ciento aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca.



"La idea de que las personas pueden ser obesas pero no estar en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares es un mito", dice el Dr. Rishi Caleyachetty, epidemiólogo de la Universidad de Birmingham.