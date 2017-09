Mejora a "vulnerable" el estatus de leopardo de las nieves

BANGKOK, TAILANDIA.(AP)

El elusivo leopardo de las nieves considerado durante mucho tiempo una especie en peligro de extinción recibió ahora el estatus mejorado de "vulnerable", dijeron el jueves conservacionistas internacionales, aunque advirtieron que la nueva clasificación no significa que esos felinos estén seguros.



Los animales enfrentan aún amenazas graves, incluso caza furtiva y pérdida de presas en su hábitat en la región del Himalaya.



"La especie aún enfrenta 'un alto riesgo de extinción' y muy probablemente sigue declinando, solo que no a la tasa que se pensaba", dijo Tom McCarthy, jefe del programa de esos animales en el grupo conservacionista Pantera.



Los leopardos de las nieves han estado listados como especie en peligro desde 1972.



La reclasificación anunciada el jueves por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) se produce al final de tres años de evaluación en los que los expertos determinaron que esos felinos ya no eran menos de 2.500 en la naturaleza y que la especie dejó de estar en declinación pronunciada: los dos criterios para ser considerada "en peligro".



Usando métodos mejorados para contar los números de los animales, los expertos estiman ahora que existen unos 4.000 leopardos de las nieves en la naturaleza.



No obstante, resaltaron también que el cálculo se basó en una evaluación que incluyó un estudio detallado de solamente 2% del hábitat montañoso de los leopardos, a través de 12 países en Asia.



Entre los puntos positivos está un incremento de las áreas protegidas en esa zona, además de gestiones de las comunidades locales para proteger a los leopardos de cazadores furtivos.



Las comunidades trabajaban además para prevenir los casos de pastores locales tomando represalias por la pérdida de animales de sus rebaños y construyendo corrales a prueba de predadores, de acuerdo con Rodney Jackson, que dirige el grupo Snow Leopard Conservancy.



Aun así, los animales son cazados por su piel y sus huesos. Enfrentan además una declinación del número de sus presas silvestres, causada en parte por la ganadería.