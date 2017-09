¿Por qué las empresas prefieren a los millennials?

(AP)

Tienen entre 18 y 36 años de edad, un nivel educativo más alto con más habilidades tecnológicas, están más interesados en tener un trabajo en el mercado formal, son muy competitivos pero no les interesa estancarse en un lugar en donde no hay oportunidades de crecimiento económico y profesional.



Ellos son los de la llamada generación millennials, los que representarán una proporción importante de la población en el mercado de trabajo, según destaca una investigación elaborada por el Banco de México (Banxico).



Por esa razón, las empresas están desarrollando nuevas estrategias de manejo de personal para retenerlos por medio de incentivos y capacitación y así lograr que se queden más tiempo en las empresas para aprovechar todo su potencial para el crecimiento de las compañías sobre todo exportadoras y la consolidación de las cadenas de valor.



En el reporte de Economías Regionales que elabora el Banxico cada trimestre, incluyó por primera vez un estudio titulado Los Millennials en el mercado laboral: Hechos Estilizados y Opinión Empresarial.



Se plantea que las empresas, sobre todo las del sector exportador manufacturero, se están fijando más en los millennials que en los de la generación X (los que tienen entre 37 y 51 años de edad) porque requieren de mano de obra más calificada.



"Además de representar 45% de la población en edad de trabajar en 2016, poseen características sociodemográficas y habilidades tecnológicas diferentes a las generaciones previas", destaca el banco central en el estudio elaborado por la dirección general de Investigación Económica cargo de Daniel Chiquiar.



Frente a esta perspectiva, los directivos empresariales consultados por el Banxico, dijeron que empezaron a identificar algunas estrategias que les permita atraer talento, prolongar su permanencia y potenciar su contribución a la competitividad y desempeño económico de sus compañías.



Para retenerlos, las empresas mencionaron algunas estrategias que están utilizando para lograr que no renuncien.



De acuerdo con el estudio del Banco de México, las empresas establecidas regiones centrales del país, son más flexibles con los jóvenes, pues les permiten hacer home office, horarios más acordes a sus necesidades y ya no son tan exigentes con la vestimenta.



Las empresas del norte, centro note y sur están recurriendo a dar incentivos económicos, aunque las del centro los quieren conquistar con más capacitación y oportunidades de desarrollo.



Las causas por las que hay más renuncias, según los encuestados, en primer lugar es porque quieren tener mayores beneficios económicos, es decir mejorar su sueldo, y en segundo lugar porque no hay oportunidades de crecimiento.