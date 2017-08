Hombre sobrevive en el desierto con un pan y dos cervezas

(Tomada de la Red)

Los seres humanos somos capaces de adaptarnos a distintas condiciones de vida, comer y beber cualquier cosa con tal de sobrevivir. A pesar de que todos podemos adaptarnos a ese cambio, no cualquiera puede sobrevivir bajo estas condiciones.Sin embargo, Mick Ohman, un hombre de 55 años originario de Arizona, se dirigió a Crown King. Su aventura no fue lo que el esperaba, ya quey lo único que tenía para sobrevivir era lo que contenía su hielera.Su hielera contenía solo latas de cerveza y pan, que llevaba para pasar el día en su picnic, sin embargo, fueron sus únicos alimentos para las 48 horas que paso en el lugar.La temperatura era de 40 grados centígrados, ‘Nunca en mi vida había pasado tanta sed, no podía ni siquiera tragar saliva’, comenta Mick.El hombre intento buscar agua, señal en su celular y sobre todo ayuda, pero no tuvo éxito, de acuerdo con ABC.ES Empezó a temer mientras pasaban las horas y el seguía sin poder conseguir ayuda, por lo que grabó un video en su celular para despedirse de sus seres queridos. Pero no todo fue malo, el hombre descubrió un manantial, el cual asegura fue ‘el agua más dulce que ha probado en su vida’.Fue hasta el tercer día cuando el hombre fue rescatado, un motociclista que se encontraba en el desierto lo rescato y lo llevó al pueblo más cercano. Mick se encuentra sano y salvo pese a las altas temperaturas del desierto y recomienda tener cuidado si van a realizar ese tipo de aventuras.‘En ocasiones cometemos errores; y a veces, un conjunto de pequeños errores forman la tormenta perfecta’, comenta.