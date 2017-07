¡Fotógrafo avista inusual tigre pálido en la India!

(Tomada de la Red)

El fotógrafo de vida silvestre Nilanjan Ray no sabía la sorpresa que encontraría cuando visitó la Reserva de la Biosfera de Nilgiri en el sur de la India con una guía forestal. A medida que pasaban, un curioso "tigre pálido" se asomaba desde el bosque, permitiendo a Ray tomar estas imágenes de la bestia increíblemente inusual.Después sucedió algo increíble. "A medida que pasábamos lentamente por ese tramo, vimos un tigre de aspecto blanco sentado en la ladera, medio oculto por el matorral, y nos miraba. Parecía más curioso -y lindo- que asustado o agresivo. Y entonces apareció otro tigre, uno normal, naranja, mucho más cerca de nosotros. Podíamos ver su cabeza detrás de un arbusto. Podían ser hermanos, o madre y cachorro, el blanco parecía juvenil. Jugaron a las escondidos con nosotros por un tiempo antes de desaparecer, pero no antes de que yo hubiera tomado algunas fotos".Ray envió sus imágenes a Sanctuary Asia, la principal publicación sobre conservación de vida silvestre en la India, y a Belinda Wright, experta en tigres, ganadora de un premio Emmy y directora ejecutiva de la Wildlife Protection Society of India. Ambos confirmaron sus hallazgos, maravillados de lo que Wright llamó "el tigre más pálido que he visto registrado o que se haya oído hablar en la literatura".La zoologista Parvish Pandya comentó que es probable que la coloración pálida sea debido a un morfismo de color, un fenómeno debido a la diversidad genética mixta en la naturaleza. Además, el departamento forestal informó a Ray que el tigre parecía leucístico, en lugar de albino. El leucismo se produce debido a niveles reducidos de varios pigmentos diferentes, incluyendo, pero no limitado a, la melanina.Después del increíble avistamiento de Ray, el departamento forestal le ha asegurado que tomará las medidas necesarias para proteger a este animal único en la naturaleza. La localización exacta del avistamiento será publicada precisamente por este motivo y se instalaran cámaras para protegerlo contra posibles cazadores furtivos, indica Muy Interesante