Retrato hablado lo pone en aprietos con la policía

(Tomada de la Red)

Man with massive mouth denies being Cheshire cat burglar despite likeness https://t.co/ddLZZbY9SC via @metrouk — Pablo C Collins (@SpectreDetector) 13 de abril de 2018

En el Reino Unido fue finalmente hallado un hombre que se parece increíblemente a un retrato robot difundido por la Policia y que se hizo viral en la red.Sin embargo, el hombre niega haber cometido ningún delito, informa el periódico The Daily Mail.El 3 de abril, la Policía del condado de Warwickshire publicó en su cuenta de Twitter la imagen vitual de una persona que presuntamente cometió un robo en el municipio de Stratford-upon-Avon, ocurrido el 5 de febrero de 2018, y pidió a cuantos leyeran su mensaje que notificaran todo lo que supiesen de él.La foto en cuestión, que mostraba a un hombre con gorro negro y una boca extremadamente grande, causó una avalancha de bromas entre los usuarios de la red, que compararon al criminal con el gato de Cheshire y el villano 'Joker' de la saga 'Batman'.Algunos, incluso, aconsejaron que la imagen se usara para publicitar pasta de dientes, mientras otros dudaron que esa persona pudiera existir.A todas estas, un ciudadano del condado de Devon, Richard Fox –para más señas, fotógrafo–, se sumó a la diatriba en la Red con una foto de sí mismo, en la que se muestra con gorro negro y amplia sonrisa y se parece increíblemente al tipo sospechoso.Acompañó la imagen con un comentario: "Y no se parece nada a mí". Con ello quiso burlarse de numerosos amigos que lo habían comparado con el tipo del retrato robot, al verlo en Internet.Fox se apresuró a asegurar que no es el individuo al que busca la Policía, y que ni siquiera ha estado nunca en el condado de Warwickshire.Explicó su similitud con el criminal por el hecho de que también tiene una boca grande y usa gorros negros, ya que a menudo trabaja en la calle.La Policía de Warwickshire, por su parte, sólo ha insistido en que quiere hablar con el hombre de la fotografía, en relación con el robo ocurrido en Stratford-upon-Avon.