Los colores de esta imagen desaparecen si la miras fijamente ¿Magia? Aquí te lo explicamos

La reacción natural es comprobar que todavía está allí (el objeto o color). Las ilusiones son parte de quiénes somos. Literalmente son parte de nuestra maquinaria neuronal (…) No es malo querer cuestionar tu realidad un poco.

Un usuario acaba de subir a Reddit un post donde incluye una ilusión óptica realmente fascinante. Aunque el experimento no es nuevo, la versión invita a entender cómo funciona nuestra visión.El post fue subido por NightBreeze13, mencionando “Esta imagen se desvanecerá si la miras fijamente (puede tomar un minuto)”, y rápidamente comenzó a recibir comentarios de usuarios que habían comprobado el experimento.En todo caso, tal como consigna The Verge, el filósofo suizo, Ignaz Paul Vital Troxler, ya había descrito en 1804 cómo una imagen puede desvanecerse.Para que el experimento tenga éxito, debes mirar la siguiente fotografía fijamente en el centro por al menos un minuto, y notarás como se desvanece:La razón por la que los colores desaparecen es porque el cerebro deja de prestar atención a las escenas visuales que no cambian. Aunque esto no es un problema, llama la atención como nuestros ojos pueden dejar de ver cosas que están presentes.De esta forma, si miras la imagen de la forma en que normalmente lo harías, yendo de un punto a otro, los colores se verán. Sin embargo, si no mueves los ojos, los mismos colores se desvanecen. Susana Martínez-Conde autora del libro Champions of Illusion, explicó la situación al mismo medio:Vía FAYERWAYER.COM