Frases famosas de amor para San Valentín

(Tomada de la Red)

En el Día de San Valentín, 14 de febrero, Día de los Enamorados o el día que celebramos el amor y la amistad como tradición propia de Occidente, hacemos un homenaje a prolíficos escritores, clásicos y modernos, para que adornes este día con las frases famosas de amor que más te toquen la 'fibra sensible'. Esta es nuestra recopilación:





Frases de amor para San Valentín



"Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada". (Mario Benedetti)



"Para mi corazón, basta tu pecho; para tu libertad, bastan mis alas". (Pablo Neruda)



"Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos". (Paulo Coelho)



"Con el tiempo aprendes la sutil diferencia entre tomar la mano de alguien y encadenar un alma". (Jorge Luis Borges)



"Es amor bien pobre el que puede evaluarse". (William Shakespeare)



"Si no se pierde la magia, todo seguirá siendo una bonita historia". (Massimo Gramellini)



"Un mundo nace cuando dos se besan". (Octavio Paz)



"El amor es invisible y entra y sale por donde quiere sin que nadie le pida cuenta de sus hechos". (Miguel de Cervantes)



"Hay siempre un poco de locura en el amor. Más también hay siempre un poco de razón en la locura". (Friedrich Nietzsche)



"El amor es lo único que crece cuando se reparte". (Antoine de Saint Exupery)



"Lo nuestro es ese indefinido vínculo que ahora nos une". (Mario Benedetti)



"La amistad es el amor, pero sin sus alas". (Lord Byron)



"En un beso sabrás todo lo que he callado". (Pablo Neruda)



"El más poderoso hechizo para ser amado es amar". (Baltasar Gracián)



"El amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice". (Charles Baudelaire)