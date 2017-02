5 Consejos para disfrutar San Valentín con diabetes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Este día del Amor y la Amistad, no se hacen esperar las cenas románticas, las reuniones con amigos, los chocolates y demás detalles que representan el afecto que sienten las personas, pero esto no es limitante para las personas que viven con diabetes para disfrutar de esta fecha tan especial.



De acuerdo con la Lic. Teresa Tafolla, Educadora en Diabetes: “Los pacientes con diabetes pueden vivir una vida normal y saludable como cualquier otra persona, siempre y cuando lleven un control de su diabetes y su aplicación de insulina sea la adecuada, ya que hoy en día la insulina es el mejor medicamento que existe para controlar la diabetes”, asegura.



Por esto, aquí las recomendaciones de la Educadora en Diabetes para disfrutar de un dulce San Valentín sin complicaciones:



Consulte a su médico



Mientras mejor apoyo se tenga de los profesionales de la salud, mejores serán los resultados. Consulte con su médico sus niveles de glucosa y su estado de salud para poder disfrutar al máximo sin preocupaciones.



Anticipe las festividades



Si se sabe que se va a salir de su alimentación regular, ponga especial atención a sus niveles de glucosa antes, durante y después del evento, al igual que ser muy puntuales con su administración de medicamento.



No hay alimentos prohibidos



Lo único que hay que cuidar son las porciones adecuadas, así, se puede mantener un estilo de vida normal y feliz. Es importante no salirse tanto de la dieta regular, pero no es necesario prohibirse los alimentos.



Hacer ejercicio



La activación física es muy importante siempre, sobre todo para los pacientes con diabetes, así que no debe ser interrumpida. Además, con ejercicio se ayuda a la insulina a trabajar mejor en el cuerpo.



Aplicación de insulina



Es clave no interrumpir el tratamiento médico, sobre todo durante las celebraciones donde la gente tiende a olvidar su administración.

Una correcta técnica de inyección de insulina es esencial para que el medicamento sea optimizado y aprovechado al máximo, como rotar adecuadamente los sitios de inyección.



Herramientas adecuadas



La insulina debe ser inyectada en el tejido subcutáneo para obtener los resultados deseados. Actualmente está disponible la aguja para pluma más corta del mercado Ultra Fina de 4mm con tecnología PentaPoint, que cuenta con 5 biseles o cortes, lo cual permite una inyección más cómoda, suave y sin necesidad de hacer pellizco, lo que fomenta la adherencia al tratamiento.



Concluye la Lic. Tafolla: “La diabetes sigue siendo una enfermedad cada vez más recurrente en nuestro país y un tema muy importante de salud sobre el cual todavía hay mucho para aprender”.



Recuerda no re utilizar agujas y jeringas:



Debemos recordar que las jeringas y agujas para la aplicación de insulina son dispositivos médicos desechables, para un solo uso. La mala práctica del re uso puede afectar el control glucémico, la eficacia del tratamiento y daños en la piel como lipodistrofias en la zona de inyección.