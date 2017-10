¿Son las mujeres más egoístas que los hombres?

(Tomada de la Red)

Las mujeres son más generosasque los hombres, eso han evidenciado los experimentos conductuales hechos hasta el momento.Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich (Suiza) ha demostrado que los cerebros femeninos y masculinos procesan el comportamiento prosocial y egoísta de manera diferente.Para las mujeres, el comportamiento prosocial desencadena una señal de recompensa más fuerte, mientras que los sistemas de recompensa masculina responden más fuertemente al comportamiento egoísta.Se trata del primer estudio que prueba que los cerebros de los hombres y las mujeres responden de manera diferente al comportamiento prosocial y egoísta.En un experimento de doble ciego diseñado para identificar si las diferencias en la química de nuestro cerebro podrían ayudar a explicar la generosidad, los científicos restringieron los receptores de dopamina (que ayuda a comunicar el placer y la recompensa) en un grupo de55 voluntarios (27 mujeres y 28 hombres) y observaron su reacción cerebral al otorgarles una suma de dinero.Concretamente, los voluntarios fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos antes de inyectarles el sipresor de dopamina o el placebo.A continuación, tuvieron que llevar a cabo dos tareas. Primero, podían optar por dos posibilidades: quedarse con una gran cantidad de francos suizos en la mano, u obtener una recompensa menor compartida con un amigo o con el grupo.En la segunda tarea, al participante se le ofreció la entre una pequeña recompensa ahora y una mayor recompensa si esperaba 90 días. Una vez evaluados, los dos grupos fueron intercambiados.Los resultadosAl tomar el placebo, las mujeres del estudio eligieron compartir con los demás el 51% del tiempo.Los hombres, por otra parte, hicieron esto en apenas un 40% de las ocasiones.Con el bloqueador de dopamina, las mujeres redujeron este porcentaje al 45%. Los hombres, fueron un poco más prosociales sin la dopamina, pues compartieron su dinero con los demás en el 44% de las veces.El estudio indica que, en una división de género de los participantes varones o mujeres, podría haber diferencias en cuanto al neurotransmisor que los empuja a ser un poco más cariñosos y generosos.LimitacionesNo está claro si esta diferencia extraída del estudio podría emerger de las variaciones en nuestros cromosomas, o si se trata de un comportamiento aprendido y forjado por décadas de condicionamiento social.Además, un grupo de 55 personas es también un tamaño de muestra bastante pequeño, y las diferencias -aunque interesantes- no fueron exactamente abrumadoras.Pese a ello, las conclusiones plantean algunas preguntas fascinantes sobre los límites de la toma de decisiones y la influencia del género.A lo largo de la historia, los científicos han debatido las características que separan a hombres y mujeres y se han preguntado cuánto de ellos pertenece a la propia naturaleza y cuánto está sujeto a cambios.Experimentos como éste ofrecen herramientas para estudiar la neuroquímica detrás de los comportamientos pro y antisociales, por lo que pronto podremos entender mejor las sutiles interacciones de la genética, la cultura y la anatomía.Referencia: Alexander Soutschek, Christopher J. Burke, Anjali Raja Beharelle, Robert Schreiber, Susanna C. Weber, Iliana I. Karipidis, Jolien ten Velden, Bernd Weber, Helene Haker, Tobias Kalenscher, Philippe N. Tobler. The dopaminergic reward system underpins gender differences in social preferences. Nature Human Behaviour, 2017; DOI: 10.1038/s41562-017-0226-y