La princesa de Qajair, un viral entre el mito y la realidad

(Tomada de la Red)

El triunfo de las leyendas urbanas no es otro que el de utilizar un hecho real y maquillarlo hasta hacerlo atractivo, algo que ha pasado con uno de los últimos fenómenos virales que navegan a gran velocidad por Facebook.



Las imágenes de la supuesta Princesa iraní Qajair recorren la red social por diferentes páginas de curiosidades que no dejan de compartir un post que se mueve entre el mito y la realidad.



"Tuvo 145 pretendientes de la alta nobleza y 13 de ellos se quitaron la vida por su rechazo", explican dichos perfiles sobre Qajair, de la que explican que "se consideraba el símbolo de la perfección y la belleza". Junto al texto aparecen dos imágenes de la supuesta princesa, en las que se recalca que en la primera aparece sin afeitar y en la segunda "recién afeitada".



El post busca sorprender sobre los cambios en los cánones de belleza dependiendo de la época y la cultura pese a que la información sea errónea, ya que la foto no pertenece a la persona de la que se habla en el post. Anis-Al Doleh era una de las mujeres favoritas del sah de Persia Nasereddin de la dinastía Qajar y la persona que aparece en ambas fotos.



Zahra Khanom Tadj es-Saltaneh (1883-1936), en cambio, fue hija del rey persa y descenciente de la dinastía Qajar, familia que instauró su poder en el actual Irán desde 1794 hasta 1925. Tadj es-Saltaneh fue uno de los miembros más destacados de la dinastía por su independencia y su aportación a los cambios que sufrió el país a principios del siglo XX.



Separada y con cuatro hijos, se convirtió en musa del poeta Aref Qazvini y acabaría escribiendo su propia obra sobre los cambios acontecidos en Irán, indica http://informe21.com. Símbolo feminista de la época, apostaría por una indumentaria occidental y en la primera década del siglo XX fomentaría la igualdad entre hombres y mujeres. De lo que nada se sabe es de sus posteriores pretendientes y de si muchos de ellos acabarían suicidados por su rechazo.



Los cánones de belleza en Persia





La confusión de la imagen viral viene por mezclar a una de las esposas de Nasereddin con su hija en una historia que ya han visto miles de usuarios de Facebook desde hace meses y que en la última semana ha cobrado especial fuerza. Pese a todo, los cánones de belleza que en el Irán de finales del siglo XIX y principios del XX se manejaban eran muy distintos a los de la actualidad.



Gracias al propio Sah Nasereddin y a su pasión por la fotografía se pudo conocer que en aquella época y lugar se consideraban muestras de belleza las mujeres cejijuntas y hasta con bigote, tal y como mostraban la gran cantidad de fotografías que tomó el sha de las mujeres que convivían en su harén.