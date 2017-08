Confunden a un chamán cubierto de pieles con un 'Pie Grande'

(Tomada de la Red)

Mask of Fiji islander similar to one of my own pic.twitter.com/lVQEPlX9ys — Gawain MacGregor (@GawainMacgregor) 15 de junio de 2017

A principios de agosto, miembros de la comunidad Bigfoot 911, que creen que en Carolina del Norte (E.U.) vive un 'Pie Grande', emprendieron una expedición en los bosques del estado.La noche del 6 de agosto, en una zona selvática del condado de McDowell se encontraron con una extraña criatura gigantesca que "parecía un oso, pero que caminaba sobre dos extremidades", recogen medio locales.Según contó uno de los integrantes de Bigfoot 911, la cara del animal era negra y no estaba cubierta de vello. Cuando miembros de la expedición trataron de alcanzarlo, este comenzó a lanzarles piedras y huyó por el bosque.Sin embargo, unos días después, Gawaine McGregor, un residente del estado de Minnesota de 36 años, se puso en contacto con McDowell News y contó su versión de la historia.El hombre afirmó que en realidad la criatura tomada por un 'Pie Grande' era él."Para mí, esto no es diferente de visitar la iglesia los domingos", afirmó McGregor y explicó que aquel día estaba realizando un ritual chamánico en el bosque.La mitología sumeriaMacGregor indicó que es un cristiano que incorpora aspectos de las antiguas religiones asirio-babilónicas y hasta escribe un blog dedicado a su mitología.En particular, el hombre rinde culto a Enkidu, un personaje de la mitología sumeria, compañero de aventuras del rey y héroe mitológico Gilgamesh.A juzgar por la descripción de Enkidu en el blog de McGregor, este personaje se parece mucho a un típico 'Pie Grande': es alto y tiene un fuerte cuerpo cubierto de vello espeso.Como parte de sus creencias, MacGregor trata de conectarse con Enkidu en un nivel espiritual. Para ello, utilizó pieles de mapache para crear una prenda especial que lleva para ese ritual.Asimismo, MacGregor relató que al ver a aquel grupo de personas, se alejó de ellos rápidamente y no arrojó piedras contra nadie.