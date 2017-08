(Tomada de la Red)

Todos creemos que la mejor manera de quitar la sensación pegajosa de nuestras manos y casi todo el cuerpo es limpiándonos con jabón.Pero el jabón de barra en esencia sólo elimina la suciedad y los gérmenes de tu piel, pero no mata las bacterias; de hecho ellas sólo se mueve de un lugar a otro.Entonces, ¿podrían esas cosas tan asquerosas de las que pensabas que te estabas librando vivir en tu barra favorita de jabón?Trata de no pensar en eso la próxima vez estés haciendo espuma mientras te lavas, ya que definitivamente el jabón de barra tiene gérmenes que viven en él. Pero no entres en pánico, porque probablemente no te causen enfermedades.En un estudio publicado en el Journal of Epidemiology and Infection, se descubrió que incluso cuando los participantes usaban jabón contaminado, era improbable el riesgo de que las bacterias se transfirieran a ellos.Si estás en buen estado de salud, no deberías de tener ningún problema de defensa natural contra los gérmenes en las barras de jabón, además, es fácil desinfectar el jabón porque la capa superior suele disolverse en agua.Si todavía estás preocupado y quieres tomar precauciones adicionales entonces debes de cubrir y almacenar el jabón en un lugar fresco, esto también le ayudará a durar más tiempo. Y también, enjuágalo antes y después de usarlo.