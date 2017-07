Agente de carreteras no logra detener a toro fugado

BOILING SPRINGS, Carolina del Sur, EU. (AP)

Un toro joven sigue huido a pensar de los intentos de un agente de la patrulla de carreteras de Carolina del Sur para acorralarlo.



El policía respondió el martes a una llamada que alertaba sobre la presencia del animal en un vecindario en in Boiling Springs, justo al norte de Spartanburg, según medios. Las imágenes mostraron al agente mirando al animal.



El toro entró en el patio de Cindi Knox y Phillip Ledesma, que contó a WSPA que la mayoría de los oficiales no están preparados para ejercer de vaqueros y que reconoce su mérito al hacerlo.



El agente pidió ayuda a otros departamentos, pero el toro se escapó al bosque.



Las llamadas informando sobre animales sueltos no son algo extraño, pero el intento del policía de controlarlo va un paso más allá de la respuesta habitual, explicó el portavoz de la patrulla de carreteras, Joe Hovis.