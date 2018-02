Por qué es mejor estar soltero, según la ciencia

(Tomada de la Red)

Ser soltero tiene una serie de beneficios, según han demostrado diversos estudios científicos. Tener más tiempo para uno mismo es solo uno de ellos.Hoy repasamos algunas de esas investigaciones que han puesto de manifiesto los aspectos positivos de la soltería.En 2015, Natalia Sarkisian y Naomi Gerstel se propusieron explorar cómo los vínculos con familiares, vecinos y amigos variaban entre adultos estadounidenses solteros y casados.Descubrieron que los solteros no solo eran más propensos a acercarse a sus redes sociales, sino que también tendían a brindar y recibir ayuda de estas personas mucho más que los que estaban casados.Sus resultados se mantuvieron incluso tras tener en cuenta factores como la raza, el sexo y los ingresos económicos.Varios estudios han atestiguado esto. Uno de ellos, publicado en 2008 en el British Medical Journal, descubrió que las personas que tenían contacto regular con 10 o más personas eran significativamente más felices que las que no, y que las personas con menos amigos eran menos felices en general.En un par de estudios con casi 280.000 participantes, William Chopik, profesor asistente de psicología en la Universidad Estatal de Michigan (EE. UU.), quedó manifiesto que las amistades se vuelven cada vez más importantes a medida que envejecemos.En las personas mayores, las amistades fueron un predictor más fuerte de la salud y la felicidad que las relaciones con los miembros de la propia familia."Mantener a unos pocos amigos realmente buenos puede marcar una gran diferencia para nuestra salud y bienestar; así que es inteligente invertir en las amistades que te hacen más feliz", comentó Chopik en un comunicado.Un cuestionario cumplimentado por más de 13.000 personas de entre 18 y 64 años de edad, reveló que aquellos que eran solteros y que nunca se habían casado realizaban ejercicio con mayor frecuencia cada semana que los que estaban casados o divorciados.Otro estudio de 2015 publicado en la revista Social Science and Medicine comparó los índices de masa corporal de aproximadamente 4.500 personas en nueve países europeos y descubrió que las personas solteras tenían, en promedio, un IMC ligeramente más bajo que las personas casadas. En general, las parejas casadas pesaban aproximadamente 2,3 kgs más que las solteras.Varios estudios han relacionado la soledad con beneficios tales como una mayor sensación de libertad y mayores niveles de creatividad e intimidad. El tiempo a solas puede ayudarnos a ser más productivos también.Bella DePaulo, una psicóloga de la Universidad de California en Santa Bárbara, aboga por la soltería y viaja por Estados Unidos presentando estos hallazgos que, según ella, son rechazados con demasiada frecuencia por la comunidad de psicólogos.En una presentación de 2016 para la Asociación Americana de Psicología, DePaulo presentó evidencias de que las personas solteras tendían a tener sentimientos más fuertes de autodeterminación y tenían más probabilidades de experimentar crecimiento y desarrollo psicológico que sus contrapartes casadas.En otras palabras, mientras que las relaciones románticas ciertamente tienen beneficios, ser soltero también los tiene, indica Muy Interesante "La creencia de que las personas solteras son miserables, están solas y tristes, es solo un mito", dijo DePaulo.