Dueños de iPhone X denuncian que su teléfono les hace sufrir físicamente

Más problemas para los usuarios del iPhone X. Ahora se quejan de que los dispositivos les causan dolor físico: concretamente, su pelo y vello facial se queda atascado entre el cuerpo del teléfono y la pantalla.Los propietarios del dispositivo han expresado su malestar en Reddit y el foro de Apple, firma productora."Me ha pasado esto tantas veces que he perdido la cuenta", escribió un internauta respecto al problema de verse 'pellizcado' con el aparato.Otro usuario también confesó que le pasa lo mismo "bastante a menudo": ¡Me duele!".Algunos usuarios del iPhone creyeron hallarse ante un problema concreto de su dispositivo, por lo que pidieron a Apple un ejemplar nuevo.Sin embargo, otros advierten: "El reemplazo no resolverá [el problema]".En ocasiones anteriores, dueños de iPhone X denunciaron varios fallos técnicos del teléfono.Entre otras cosas, revelaron que el reconocimiento facial Face ID no está disponible como método de verificación de autenticidad para la función 'Ask to Buy' o se quejaron de un sonido similar a un clic se produce al presionar la pantalla en uno de sus extremos.También denunciaron la aparición de una línea verde en el lado izquierdo o —en otros casos— derecho de la pantalla cruzando de arriba abajo.