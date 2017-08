Conoce la mejor manera de detectar a un mentiroso

(Tomada de la Red)

¿Alguna vez has atrapado a un mentiroso en el acto? Ya hemos compartido algunas pistas para detectar a un mentiroso, pero hay una señal de lenguaje corporal que destaca.Un buen mentiroso podría saber mantener el contacto visual y usar otro lenguaje corporal que genere confianza para escapar de la sospecha. Así que mirar la cara no revela mucho.Afortunadamente, existe una gran pista que no encontrarás en la cara de la otra persona, ni en ningún otro. La experta en lenguaje corporal y comunicación Lillian Glass, asegura que el lenguaje corporal más revelador podría ser el tuyo.Incluso los habladores suaves emiten pequeñas señales de estrés cuando están mintiendo. Incluso si no notas conscientemente esas pequeñas señales, tu cuerpo podría realmente saberlo. Así que sin pensarlo, inclinarás la cabeza, los ojos los tendrás entrecerrados o los labios. Pruébalo si estás en busca de señales de que tu compañero de trabajo es poco confiable.El truco es ser conscientes de tu propio lenguaje corporal para atrapar a un mentiroso. "Si prestas atención a tus propias reacciones en términos de los matices de tu propio lenguaje corporal, puede ayudar a validar que acabas de escuchar una mentira", asegura Glass.Simplemente no lo pienses demasiado. El experto en lenguaje corporal Patti Wood añade que convencerte a ti mismo de que hay signos de una mentira podría ponerte al límite. Al crear una situación estresante cuando la otra persona realmente está diciendo la verdad, es meterte con tu lenguaje corporal natural, indica Muy Interesante Además, los mentirosos verdaderamente experimentados son lo suficientemente suaves como para evitar dar señales de estrés. Por ejemplo, los estafadores utilizan estos trucos para ganar su confianza. Tan sólo porque tu lenguaje corporal no percibe el estrés no significa que la otra persona está diciendo la verdad.