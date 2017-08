Acelera tu metabolismo con estos alimentos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al tener un metabolismo lento se gastan menos energías de las que se consumen, esto es lo que ocasiona la ganancia de peso y que sea difícil bajarlo si no se lleva una dieta adecuada.



En múltiples ocasiones nos proponemos bajar de peso comiendo sanamente; sin embargo, es necesario saber que si esto no resulta es debido al metabolismo lento.



Cuando alguien tiene el metabolismo lento las calorías de los alimentos que se consumen no son quemadas de manera correcta y esto provoca un aumento de peso.



Para poder reducir esos kilos de más es necesario llevar una dieta correcta y consumir alimentos que promuevan la aceleración del metabolismo de manera natural.



Aquí siete alimentos que es recomendable incluir en tu dieta diaria para acelerar tu metabolismo y, por lo tanto, mantenerte en tu peso ideal.



Manzanas y peras verdes



Estas deliciosas frutas tienen la propiedad de regular los niveles de grasa en el cuerpo. Al consumirlas contribuirán a aumentar tu metabolismo y la quema de calorías se incrementará.



Puedes comerlas por las tardes como snacks entre cada comida para evitar la sensación de hambre y consumir calorías innecesarias.



Pollo



Es un gran aliado para la quema de calorías gracias a sus grandes cantidades de proteína, esto contribuye a aumentar los procesos digestivos y de esta manera el metabolismo se acelerará más y más. Puedes consumirlo asado, para conservar un nivel bajo de calorías.



Café negro



Al contar con la cafeína como ingrediente activo es un excelente aliado del metabolismo. Lo preferible es tomarlo sin leche y con poca azúcar para ver resultados; pero cuidado, porque el exceso puede resultar perjudicial para la salud.



Huevo



En contra de la creencia de que el huevo tiene altos niveles de calorías se ha comprobado que las claras de huevo no contienen grasas sino proteínas las cuales son magníficas para que tu organismo trabaje con mayor eficiencia cuando de eliminar grasas se trata; además de que es gran alimento para comenzar el día.



Melón



Esta fruta es rica en Vitamina C y antioxidantes que también ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y puede ser auxiliar en la reducción de peso, ya que es un alimento que contiene mucha agua y por ello no aporta un alto número de calorías; además ayuda a sentir saciedad cuando da hambre entre comidas, por lo cual es recomendable consumirlo como un snack.



Pescado



Es perfecto para acelerar el metabolismo por su rápida y fácil digestión lo que colabora a que tu cuerpo baje de peso con mayor rapidez.



Picantes



Los chiles no sólo son un condimento para saborizar los platillos, sino que contienen capsaicina, o en otras palabras, lo que produce la sensación de picor en la lengua. Ese picor ocasiona un efecto termogénico en el que se eleva la temperatura del cuerpo y esto motiva al metabolismo a trabajar a un ritmo mayor para poder regularse.



Por supuesto, tu salud es prioritaria y te recomendamos no consumir picantes en exceso ya que te pude provocar ardor en el tracto digestivo hasta el punto de desarrollar gastritis si abusas en su consumo.