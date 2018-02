Prendan la grabadora, el casete volvió

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Este año, tiendas como Best Buy y Target anunciaron que dejarán de vender discos físicos debido a las bajas ventas que han tenido en la última década.



Con un panorama tan desalentador para el CD, pensar en que un formato viejo y antiguo como el casete resurja parecería un mal chiste, pero lo retro está de moda y así como el vinilo vive un segundo aire, ahora es el turno de la cinta magnética de luchar por su lugar.



Según la firma de medición de medios BuzzAngle Music, las ventas del casete aumentaron 136% de 2016 a 2017, cifra grande para un formato que volvió a comercializarse.



Esto podría no significar mucho en términos de ventas reales, pero BuzzAngle estima que 99 mil 400 casetes vendieron sólo el 0.1% de la música, tendencia de interés en los medios físicos, a pesar de las demás opciones de transmisión.



Aunque aún no se cuenta con las cifras oficiales de 2017, un estudio de Nielsen Music afirma que la banda sonora del filme Guardianes de la Galaxia volumen 2 fue el casete más vendido del año pasado, mientras que en 2016 fue el Volumen 1.



No es casualidad que el casete esté de regreso y aunque especialistas afirman que se quedará como un formato de nicho (al igual que el vinilo), series como 13 reason why o Stranger things han desatado el gusto por el formato.



Esto ha hecho que cada vez más artistas comiencen a editar sus álbumes en este formato. Lana del Rey, Justin Bieber, The Weeknd y Selena Gomez, son sólo algunos de ellos.



Si bien a finales de 2015 e inicios de 2016 algunas de estas estrellas comenzaron a editar en casete, el gusto por el audio en cinta magnética ha ido creciendo a paso lento.



En 2016, las ventas de este formato fueron de 126 unidades, lo cual significó un aumento del 74% en comparación con 2015, año que se tiene como el primero en el que se editó música nueva en casete.



Las cifras son alentadoras, sin embargo, aún están muy lejos de compararse con lo que el CD o el propio Vinil venden.



Mientras el primero registró ventas de 105 millones de unidades en el mismo lapso, el vinilo vendió 13.1 millones de unidades.



Algunos especialistas señalan que el regreso al casete puede ser de mucha ayuda a la música que hoy se hace, ya que las disqueras piensan en sencillos y no en el disco como “un todo”.



El casete, al no poder adelantarse o regresarse por pista, obliga al fan a escuchar de manera íntegra y en secuencia cada álbum, a diferencia de la música digital o el propio CD.