Cómo repeler las moscas de tu hogar con estos remedios caseros

(Tomada de la Red)

Las moscas son esos insectos desagradables que suelen posarse en diversas superficies de nuestro hogar, sobre todo en espacios como la cocina, el comedor y toda zona donde manipulamos alimentos.Si bien nos preocupamos por mantenerlas alejadas, estas se sienten atraídas por los espacios sucios, botes de basura y residuos de comidas que no almacenamos de forma adecuada.El problema es que, más allá de ser vistas como antihigiénicas, representan un riesgo para la salud, ya que son portadoras de microorganismos infecciosos.Por fortuna, además de los productos químicos que venden para eliminarlas, hay soluciones 100 % naturales que ayudan a combatirlas sin exponer la salud.En esta oportunidad queremos compartir 6 interesantes opciones para que no dudes en probarlas antes de recurrir a insecticidas agresivos.¡Apunta!1. Vinagre de sidra de manzanaLos compuestos ácidos que contiene el vinagre de sidra de manzana son útiles para repeler una amplia variedad de insectos, incluyendo las moscas.Estas propiedades, además de su aroma, son una interesante alternativa para mantener el hogar libre de bichos sin usar químicos perjudiciales.¿Cómo utilizarlo?Calienta el vinagre de manzana y viértelo en un frasco.Pon un embudo en la boca del frasco y ubícalo en la zona donde suele haber moscas.Con las horas podrás notar como van cayendo en la trampa.Si gustas, de modo opcional, rocía el vinagre sobre los insectos.2. TomilloEl tomillo es una de las plantas aromáticas que puede ayudar a mantener las moscas lejos de todas las superficies del hogar.Al poner sus ramas en zonas como la cocina o el comedor podemos evitar que estos insectos se posen sobre los alimentos.¿Cómo utilizarlo?Haz varios ramos con tomillo fresco y ponlos en las puertas, ventanas y cualquier área por la que se puedan filtrar las moscas.Alternativamente, prepara una infusión concentrada de la planta y deja que sus vapores se disipen por los espacios invadidos.3. Aceite esencial de lavandaEl aceite esencial de lavanda se hizo popular como repelente natural, ya que previene las picaduras de mosquitos, hormigas y diversos insectos.Sus propiedades antisépticas y aromáticas ayudan a minimizar las consecuencias negativas que producen ciertos bichos en el hogar.Sumado a esto, es ideal para ahuyentar las moscas, dado que estas no soportan su penetrante olor.¿Cómo utilizarlo?Humedece un trozo de tela con aceite esencial de lavanda y ponlo en un frasco pequeño.Ubica el frasco en una zona estratégica para mantener las moscas alejadas.Pasados 3 o 4 días, agrégale de nuevo lavanda.Como opción, también puedes emplear la lavanda en vapores o en spray.4. CaléndulaLa caléndula es una alternativa interesante para ahuyentar algunos insectos. Tiene propiedades antisépticas que ayudan a mantener los espacios del hogar más limpios y frescos.Sus propiedades ayudan a purificar el aire y neutralizan ciertos olores que resultan atractivos para las moscas.¿Cómo utilizarla?Pon varios ramos de flores de caléndula en las zonas de tu hogar donde suelen posarse estos molestos insectos.Prepárala en infusión y emplea el líquido para limpiar las superficies sucias.5. Pimienta de cayenaEl aroma de la pimienta de cayena puede repeler las molestas moscas que invaden ciertos espacios en nuestra casa.Su picante les resulta bastante molesto y, de hecho, puede matarlas cuando tienen contacto directo con el ingrediente.¿Cómo utilizarlo?Diluye un poco de pimienta de cayena en agua tibia y vierte la solución en un frasco con atomizador.Rocíalo de forma directa sobre las moscas o en las superficies donde suelen posarse.6. PepinoEste ingrediente refrescante es una gran solución para evitar la proliferación de moscas en espacios como el bote de la basura.Sus rodajas repelen al insecto e impiden que pongan sus huevos tanto en la superficie como en el interior del bote.¿Cómo utilizarlo?Corta varias rodajas de pepino y ponlas en la superficie y el interior del bote de la basura.También las puedes poner dentro de alguna jardinera que tengas en la ventana o en zonas donde puedan reproducirse estos insectos.Retíralas antes de que se pudran y cámbialas por frescas.¿Estás cansada de lidiar con las moscas? Recuerda que, además de usar estos remedios, debes verificar que las superficies de tu hogar estén limpias y desinfectadas, indica Informe21 Si tienes un frutero cúbrelo con una rejilla o tela de tul para que estos insectos no las infecten.