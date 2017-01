¿Panza "chelera"? Elimínala con estos tips

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sin duda, estamos en el mes de los buenos propósitos y quizá uno de ellos sea eliminar esa pancita poco sexy que en ocasiones tenemos.



Sobre todo cuando es preponderante, la cual conocemos como la famosa panza “chelera”; recuerda que existen 2 tipos de grasa que tienes en tu área abdominal.



La primera es la grasa subcutánea, que se encuentra directamente bajo la piel y encima de los músculos abdominales, la segunda es la visceral, que se encuentra aun más por debajo del abdomen y rodea tus órganos.



Esta última es la más peligrosa para la salud y es la que crece de una forma más rápida. Así que aquí te dejamos unos tips para eliminarla.



1.- No te saltes ninguna comida



No permitas que los periodos entre comidas sean muy prolongados, ya que la grasa se acumula en el cuerpo en vez de quemarse.



2.- Dile adiós al refresco



Hay bebidas altas en calorías. El azúcar o grasa que tienen algunos productos son enemigos del abdomen. Trata de mantenerte hidratada con agua simple.



3.- Haz ejercicios cardiovasculares



No tienes que ir al gimnasio para eliminar esa pancita, trata de correr, trotar, andar en bicicleta, saltar la cuerda o bailar por lo menos media hora diaria.



4.- El ejercicio ideal para eliminar esa grasa son los abdominales



Estos ejercicios te ayudarán a quemar la grasa abdominal y a tonificar tu abdomen. Sin contar que tu metabolismo comenzará a trabajar de una mejor manera e incrementará tu consumo calórico diario.



5.- Cambia tu dieta



Trata de comer de forma más saludables y productos con menos grasa. Si te es posible visita a un nutriólogo para que sea el quien te diga los pasos a seguir para bajar esos kilitos de más y así eliminar esa grasa tan peligrosa.